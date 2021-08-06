Один під дощем: Кіану Рівза сфотографували на зйомках "Джона Віка 4"

56-річного актора "застукали" біля входу в готель у Берліні.

Хоч про сюжет нового фільму про найманого вбивцю Джона Віка поки відомо небагато, але зі знімального майданчика періодично з'являються нові фото. Так, днями папараці вдалося зняти виконавця головної ролі, 56-річного Кіану Рівза біля входу в його готель у Берліні. Про це пише Daily Mail.

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Актор з'явився під дощем, відмовився від парасольки, запропонованої водієм, і сів в автомобіль.

[ + – ] Усі фото: CG

До цього він зупинився поговорити з членом знімальної групи, незважаючи на незатишну погоду. Нагадаємо, Кіану відомий абсолютною відсутністю марнославства, іноді властивого зіркам його рангу. Він досі не має власного будинку, пересувається на мотоциклах власної марки і на громадському транспорті й роками носить один і той же одяг.

Він завжди дуже уважний до інших членів знімальної команди і неодноразово домагався від студій більш вигідних умов роботи для них.

Також Кіану відомий і таємничістю. Уже давненько разом із ним не з'являлася його дівчина, Олександра Грант, але на якій стадії їхні стосунки не вдалося з'ясувати навіть найбільш пронирливим журналістам.

Про новий фільм про Джона Віка поки відомо тільки, що він буде похмурим, про що повідомив сам режисер Чад Стагелські. Він уже попередив глядачів, що не варто розраховувати на "щасливий фінал".

За сюжетом Джон об'єднається з "Голубиним королем" і виступить проти Ради кланів. Дійство обіцяє бути видовищним і кровопролитним.

Знімають фільм у Берліні, Парижі, Нью-Йорку та Японії.