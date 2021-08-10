Кейт Миддлтон нарушила золотое правило королевы

Королевские особы не раскрывают пристрастия в еде, однако Кейт Миддлтон случайно проговорилась, что любит есть, и какие блюда предпочитает ее дочь, принцесса Шарлотта.

Жизнь королевской семьи Великобритании – это не только публичность, но и огромный свод правил, которому должны следовать все ее члены. И питание монархов – не исключение, поскольку предполагает ряд ограничений и запретов, пишет Hello.

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Так, королева и ее родственники должны воздерживаться от любых морепродуктов, особенно путешествуя за границу, а также им запрещено употреблять чеснок.

Однако есть еще одно правило, которое негласно действует в Букингемском дворце уже много лет. Никто из членов королевской семьи не должен публично озвучивать информацию о своих любимых блюдах. Отчасти это делается для того, чтобы потом во время визитов или приемов, желая угодить монархам, их не угощали постоянно одними и теми же блюдами из лучших побуждений.

Однако Кейт Миддлтон нарушила это правило королевы, которое придворные называют "золотым", и во время визита в больницу на Грейт-Ормонд-стрит, разговорилась с четырехлетним Рафаэлем Чана из Восточного Престона, который ждал пересадки сердца. Во время беседы герцогиня Кембриджская поинтересовалась у мальчика, что он любит кушать. Услышав, что ему нравятся оливки, Кейт ответила:

"Я ела много-много оливок, когда была маленькой".

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Когда же Рафаэль добавил, что также очень любит макароны, жена принца Уильяма призналась: ее дочь Шарлотта тоже обожает их. Герцониня добавила, что часто готовит сама, а старшие дети ей помогают на кухне.

Возвращаясь к теме любимых блюд королевы, СМИ отметили, что все же удалось узнать, без чего Елизавета II не представляет своей жизни. По словам бывшего шеф-повара королевы Даррена Даррен МакГрейди, она без ума от шоколадного бисквитного торта.

"Это – единственный торт, который подается к королевскому столу каждый день. Когда она едет в Виндзорский замок на выходные, то также обязательно берет его с собой. Я помню себя молодым шеф-поваром. Однажды в пятницу утром я путешествовал из Паддингтона в Виндзор с наполовину съеденным шоколадным бисквитным пирогом, аккуратно и плотно упакованным в форму для печенья и завернутым в пленку Clingfilm, сидя на коленях со страхом перед Богом, что я потеряю или уроню это! Это было ее любимое блюдо. И когда принц Уильям впервые попробовал его, он полюбил его, а затем попросил его в качестве свадебного торта", – вспоминал МакГрейди.

Напомним, в Букингемском дворце рассказали об утреннем ритуале королевы, который она не нарушает уже 69 лет.