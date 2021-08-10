Кейт Міддлтон порушила золоте правило королеви

Королівські особи не розкривають пристрасті в їжі, проте Кейт Міддлтон випадково проговорилася, що любить їсти, і яким стравам надає перевагу її дочка, принцеса Шарлотта.

Життя королівської сім'ї Великобританії — це не тільки публічність, але й величезний передлік правил, яким повинні слідувати всі її члени. І харчування монархів — не виняток, оскільки передбачає низку обмежень і заборон, пише Hello.

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Так, королева та її родичі повинні утримуватися від будь-яких морепродуктів, особливо подорожуючи за кордон, а також їм заборонено вживати часник.

Однак є ще одне правило, яке негласно діє в Букінгемському палаці вже багато років. Ніхто з членів королівської сім'ї не повинен публічно озвучувати інформацію про свої улюблені страви. Почасти це робиться для того, щоб потім під час візитів або прийомів, бажаючи догодити монархам, їх не пригощали постійно одними й тими ж стравами з кращих спонукань.

Однак Кейт Міддлтон порушила це правило королеви, яке придворні називають "золотим", і під час візиту в лікарню на Грейт-Ормонд-стріт, розговорилася з чотирирічним Рафаелем Чана зі Східного Престона, який чекав пересадки серця. Під час бесіди герцогиня Кембриджська поцікавилася у хлопчика, що він любить їсти. Почувши, що йому подобаються оливки, Кейт відповіла:

"Я їла багато-багато оливок, коли була маленькою".

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Коли ж Рафаель додав, що також дуже любить макарони, дружина принца Вільяма зізналася: її дочка Шарлотта теж обожнює їх. Герцогиня додала, що часто готує сама, а старші діти їй допомагають на кухні.

Повертаючись до теми улюблених страв королеви, ЗМІ відзначили, що все ж таки вдалося дізнатися, без чого Єлизавета II не уявляє свого життя. За словами колишнього шеф-кухаря королеви Даррена МакГрейді, вона без розуму від шоколадного бісквітного торта.

"Це — єдиний торт, який подається до королівського столу кожен день. Коли вона їде до Віндзорського замку на вихідні, то також обов'язково бере його з собою. Я пам'ятаю себе молодим шеф-кухарем. Одного разу в п'ятницю вранці я подорожував із Паддінгтона в Віндзор із наполовину з'їденим шоколадним бісквітним пирогом, акуратно та щільно упакованим у форму для печива та загорнутим у плівку Clingfilm, сидячи на колінах зі страхом перед Богом, що я втрачу або впущу це! Це було її улюбленої стравою. І коли принц Вільям вперше спробував його, він полюбив його, а потім попросив його в якості весільного торта", — згадував МакГрейді.

Нагадаємо, у Букінгемському палаці розповіли про ранковий ритуал королеви, який вона не порушує вже 69 років.