Квентин Тарантино рассказал, как отомстил матери, не верившей в него

Режиссер так и не смог простить родительнице, что она насмехалась над ним в детстве.

58-летний голливудский актер и режиссер Квентин Тарантино признался, что в свое время поклялся не давать своей матери ни копейки из заработанных в будущем денег. Причиной для такого решения стало то, что она в раннем возрасте высмеивала его сочинения, рассказал Тарантино в подкасте "Момент".

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По его словам, в школе он так увлекался написанием сценариев, что на учебу у него банально не оставалось времени, что очень злило его родительницу.

"Она жаловалась на меня из-за этого, а затем, в середине своей маленькой тирады, она сказала: "А, кстати, что это за маленькая писательская карьера? Это д*рьмо кончено!". Она просто имела в виду, что не делай этого в классе, когда ты должен заниматься чем-то другим. Когда она сказала мне это с сарказмом, я подумал и сказал: "Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, ты никогда не получишь ни цента от моего успеха. Для тебя не будет дома. Для тебя не будет отпуска. У тебя не будет кадиллака. Ты ничего не получишь, потому что так сказала", – вспомнил режиссер.

Когда ведущий подкаста Брайан Коппельман поинтересовался у Квентина. Действительно ли тот так поступил, он ответил:

"Я помог ей выбраться из налоговой ямы, но без дома! И никакого кадиллака!".

В свою очередь ведущий призвал Тарантино все же купить матери дом. Ведь, по его мнению, насмешки помогли ему с еще большим рвением стремиться к успеху.

Коппельман убеждал Тарантино все равно купить ей дом и указывал, что насмешка могла способствовать его стремлению к успеху.

"У ваших слов есть последствия, когда вы общаетесь со своими детьми! Помните: ваш саркастический тон в отношении того, что для них имеет значение, имеет последствия", – парировала знаменитость

Во время подкаста Тарантино продвигал свой первый роман "Однажды… в Голливуде".

Как известно, режиссер в конце июня заявил о том, что планирует снять свой последний фильм и завершить карьеру, поскольку отдал зрителям все, что у него было.