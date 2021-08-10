Квентін Тарантіно розповів, як помстився матері, яка не вірила в нього

Режисер так і не зміг пробачити матусі, що вона глузувала з нього в дитинстві.

58-річний голлівудський актор і режисер Квентін Тарантіно зізнався, що свого часу поклявся не давати своїй матері ні копійки з зароблених у майбутньому грошей. Причиною для такого рішення стало те, що вона в ранньому віці висміювала його твори, розповів Тарантіно в подкасті "Момент".

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За його словами, у школі він так захоплювався написанням сценаріїв, що на навчання в нього банально не залишалося часу, що дуже злило його матір.

"Вона скаржилася на мене через це, а потім, у середині своєї маленької тиради, вона сказала: "А, до речі, що це за маленька письменницька кар'єра? Це г*мно скінчено!". Вона просто мала на увазі, що не роби цього в класі, коли ти повинен займатися чимось іншим. Коли вона сказала мені це з сарказмом, я подумав і сказав: "Добре, леді. Коли я стану успішним письменником, ти ніколи не отримаєш ні цента від мого успіху. Для тебе не буде будинку. Для тебе не буде відпустки. У тебе не буде кадиллака. Ти нічого не отримаєш, бо так сказала", — згадав режисер.

Коли ведучий подкасту Браян Коппельман поцікавився у Квентіна, чи справді той так вчинив, він відповів:

"Я допоміг їй вибратися з податкової ями, але без будинку! І ніякого кадиллака!"

У свою чергу ведучий закликав Тарантіно все ж купити матері будинок. Адже, на його думку, глузування допомогли йому зі ще більшим завзяттям прагнути успіху.

"У ваших слів є наслідки, коли ви спілкуєтеся зі своїми дітьми! Пам'ятайте: ваш саркастичний тон відносно того, що для них має значення, має наслідки", — парирувала знаменитість

Під час подкасту Тарантіно просував свій перший роман "Одного разу ... в Голлівуді".

Як відомо, режисер у кінці червня заявив про те, що планує зняти свій останній фільм і завершити кар'єру, оскільки віддав глядачам все, що в нього було.