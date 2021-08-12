"Как можно не мыться?": Cardi B и Дуэйн "Скала" Джонсон осудили коллег-грязнуль

А Джейсон Момоа заверил поклонников, что он моется каждый день. "Я же Аквамен", — заявил актер

Рэп-звезда Cardi B написала в соцсетях, что "смущена" признанием коллег-знаменитостей о том, что они редко принимают душ, к ней присоединились и некоторые другие селебрити, пишет Fox News.

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Эштон Катчер, Мила Кунис, Джейк Джилленхол недавно признались, что не принимают душ каждый день и весьма редко моют своих детей.

"Когда у меня появились дети, я тоже не мыла их каждый день. Я никогда не была той матерью, которая купала своих младенцев", — призналась Мила в недавнем интервью и рассказала, что сама не приобрела такую привычку, потому что до семи лет жила в Украине, где были перебои с горячей водой в то время.

Вслед за Кунис и Катчером в своей привычке редко мыться признались актриса Кристен Белл и ее муж, актер и комик Дэкс Шепард. Они заявили, что моют своих детей, только когда они "начинают плохо пахнуть".

А Джейк Джилленхол, который по иронии, недавно стал лицом рекламной кампании Prada, продвигающей новый аромат Luna Rossa Ocean, заявил в интервью на прошлой неделе, что "находит купание все менее необходимым".

Но откровенность селебрити вызвала настоящий флешмоб, в ходе которого другие звезды шоу-бизнеса стали писать о том, что привычка не ходить в душ "странная" и они "не такие".

"Господи, что происходит с людьми, которые говорят, что не принимают душ? Это же вызывает зуд", — написала в Twitter 28-летняя рэперша Cardi B.

[ + – ] Cardi B/Все фото: Instagram iamcardib

Актер и бывший рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил, что принимает душ несколько раз в день.

"Я — полная противоположность знаменитостям, которые не моются. Я начинаю свой день с холодного душа, потом иду в душ после тренировки и принимаю душ вечером, когда возвращаюсь домой", — рассказал 49-летний Джонсон.

[ + – ] Дуэйн "Скала" Джонсон/Все фото: Instagram therock

Присоединился к лагерю "чистюль" и звезда сериалов "Игра престолов" и "Видеть" Джейсон Момоа.

"Я Аквамен. Я живу в воде. Не беспокойтесь, я с Гавайев и у нас вода повсюду. Мы в порядке", — написал 42-летний актер.

[ + – ] Джейсон Момоа/Все фото: Instagram prideofgypsies

Впрочем, ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что некоторые звезды кино пренебрегают правилами гигиены. Так, Рассел Кроу, звезда "Гладиатора", отвратительно пахнет. Об этом говорили его коллеги по съемкам. А актриса и телеведущая Джоан Риверс однажды заявила: "От Рассела всегда так несет потом, что я стараюсь садиться в нескольких рядах или столиках от него на кинопремьерах или светских раутах".

Среди "грязнуль" оказались также Мэттью МакКонахи. На него во время съемок фильма "Золото дураков" жаловалась актриса Кейт Хадсон. На что актер заявил, что уже много лет не пользуется дезодорантами. Кортни Кокс, звезда "Друзей", пахнет, как "водитель грузовика", о чем рассказывал ее бывший муж Дэвид Аркетт. Неожиданно, в этом списке оказались также секс-символы прошлого Брэд Питт и Джонни Депп. Коллеги рассказывали, что эти актеры редко принимают душ и могут неделями ходить в одной и той же одежде.