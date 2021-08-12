"Як можна не митися?": Cardi B і Дуейн "Скеля" Джонсон засудили колег-бруднуль

А Джейсон Момоа запевнив шанувальників, що він миється щодня. "Я ж Аквамен", — заявив актор

Реп-зірка Cardi B написала в соцмережах, що "збентежена" зізнанням колег-знаменитостей про те, що вони рідко приймають душ, до неї приєдналися і деякі інші селебріті, пише Fox News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Ештон Катчер, Міла Куніс, Джейк Джилленхол недавно зізналися, що не приймають душ щодня та дуже рідко миють своїх дітей.

"Коли в мене з'явилися діти, я теж не мила їх кожен день. Я ніколи не була тією матір'ю, яка купала своїх немовлят", — зізналася Міла в недавньому інтерв'ю та розповіла, що сама не набула таку звичку, бо до семи років жила в Україні, де були перебої з гарячою водою в той час.

Слідом за Куніс і Катчером у своїй звичці рідко митися зізналися актриса Крістен Белл і її чоловік, актор і комік Декс Шепард. Вони заявили, що миють своїх дітей, тільки коли вони "починають погано пахнути".

А Джейк Джилленхол, який, за іронією, недавно став обличчям рекламної кампанії Prada, яка просуває новий аромат Luna Rossa Ocean, заявив в інтерв'ю минулого тижня, що "вважає купання все менш необхідним".

Але відвертість селебріті викликала справжній флешмоб, у ході якого інші зірки шоу-бізнесу стали писати про те, що звичка не ходити в душ "дивна" та вони "не такі".

"Господи, що відбувається з людьми, які говорять, що не приймають душ? Це ж викликає свербіж", — написала в Twitter 28-річна реперка Cardi B.

[ + – ] Cardi B/Всі фото: Instagram iamcardib

Актор і колишній рестлер Дуейн "Скеля" Джонсон заявив, що приймає душ кілька разів на день.

"Я — повна протилежність знаменитостям, які не миються. Я починаю свій день із холодного душу, потім йду в душ після тренування та приймаю душ ввечері, коли повертаюся додому", — розповів 49-річний Джонсон.

[ + – ] Дуейн "Скеля" Джонсон/Всі фото: Instagram therock

Приєднався до табору "чистюль" і зірка серіалів "Гра престолів" і "Бачити" Джейсон Момоа.

"Я Аквамен. Я живу в воді. Не турбуйтеся, я з Гаваїв і в нас вода всюди. Ми в порядку", — написав 42-річний актор.

[ + – ] Джейсон Момоа/Всі фото: Instagram prideofgypsies

Утім, раніше в ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що деякі зірки кіно нехтують правилами гігієни. Рассел Кроу, зірка "Гладіатора", огидно пахне. Про це говорили його колеги по зйомках. А актриса та телеведуча Джоан Ріверс одного разу заявила: "Від Рассела завжди так несе потом, що я намагаюся сідати в декількох рядах або столиках від нього на кінопрем'єрах або світських раутах".

Серед "бруднуль" виявився також Меттью МакКонахі. На нього під час зйомок фільму "Золото дурнів" скаржилася актриса Кейт Гадсон. На що актор заявив, що вже багато років не користується дезодорантами. Кортні Кокс, зірка "Друзів", пахне, як "водій вантажівки", про що розповідав її колишній чоловік Девід Аркетт. Несподівано, у цьому списку виявилися також колишні секс-символи Бред Пітт і Джоні Депп. Колеги розповідали, що ці актори рідко приймають душ і можуть тижнями ходити в одному й тому ж одязі.