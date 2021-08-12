5-месячный сын принцессы Евгении и Джека Бруксбанка совершил первый в жизни перелет (фото)

Супруги присоединились к родителям принцессы Евгении, которые прибыли в Балморал днем раньше.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк были замечены прибывшими в поместье королевы Балморал в среду на первый семейный праздник со своим маленьким сыном Августом, пишет Mail Online.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На фотографиях, опубликованных таблоидом, пара выходит из самолета в аэропорту Абердина. Супруги прилетели коммерческим рейсом из лондонского аэропорта Хитроу.

Евгения, Джек и пятимесячный Август на руках у няни сели в Range Rover, который отвез их в шотландскую резиденцию королевы. Муж и жена впервые появились вместе на публике после того, как СМИ опубликовали Джека, где он был сфотографирован отдыхающим с моделями на яхте у итальянского побережья.

[ + – ] Маленького Августа на руках несла няня ребенка Фото: The Daily Mail

Ранее, когда еще был жив принц Филипп, супруг монарха, принцесса Евгения отзывалась о Балморале как о самом красивом месте на земле:

"Я думаю, что бабушка там больше всего счастлива. Прогулки, пикники, собаки – много собак, всегда есть собаки – и люди постоянно приезжают и уезжают. Это прекрасное место для бабушки и дедушки, чтобы мы могли приехать и увидеть их там, где есть много места, чтобы дышать и гулять".

Принцесса вместе с супругом присоединятся к родителям Евгении, герцогу Йоркскому и его бывшей жене Саре Фергюсон, которые приехали в Балморал во вторник. По информации СМИ, Елизавета IIвызвала принца Эндрю к себе гораздо раньше запланированного времени из-за нового назревающего скандала. Как известно, на него подала в суд американка Вирджиния Джуффре, обвиняющая его в сексуальном насилии над ней, когда она еще была несовершеннолетней.

Сама же королева прибыла в свою летнюю резиденцию в понедельник, 9 августа. Во время ее отдыха к ней приезжают все члены семьи с детьми и внуками.