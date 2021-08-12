5-місячний син принцеси Євгенії та Джека Бруксбанка здійснив перший у житті переліт (фото)

Подружжя приєдналося до батьків принцеси Євгенії, які прибули в Балморал днем раніше.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбанк були помічені по прибутті в маєток королеви Балморал у середу на перше сімейне свято зі своїм маленьким сином Августом, пише Mail Online.

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На фотографіях, опублікованих таблоїдом, пара виходить із літака в аеропорту Абердіна. Подружжя прилетіло комерційним рейсом із лондонського аеропорту Хітроу.

Євгенія, Джек і п'ятимісячний Август на руках у няньки сіли в Range Rover, який відвіз їх у шотландську резиденцію королеви. Чоловік і дружина вперше з'явилися разом на публіці після того, як ЗМІ опублікували Джека, де він був сфотографований на відпочинку з моделями на яхті біля італійського узбережжя.

[ + – ] Маленького Августа на руках несла няня дитини Фото: The Daily Mail

Раніше, коли ще був живий принц Філіп, чоловік монарха, принцеса Євгенія відгукувалася про Балморал як про найкрасивіше місце на землі:

"Я думаю, що бабуся там найбільше щаслива. Прогулянки, пікніки, собаки — багато собак, завжди є собаки — і люди постійно приїжджають і виїжджають. Це прекрасне місце для бабусі й дідуся, щоб ми могли приїхати та побачити їх там, де є багато місця, щоб дихати і гуляти".

Принцеса разом із чоловіком приєднаються до батьків Євгенії, герцога Йоркського та його колишньої дружини Сари Фергюсон, які приїхали в Балморал у вівторок. За інформацією ЗМІ, Єлизавета II викликала принца Ендрю до себе набагато раніше запланованого часу через новий скандал, який назріває. Як відомо, на нього подала в суд американка Вірджинія Джуффре, що звинувачує його в сексуальному насильстві над нею, коли вона ще була неповнолітньою.

Сама ж королева прибула до своєї літньої резиденції у понеділок, 9 серпня. Під час її відпочинку до неї приїжджають усі члени сім'ї з дітьми та внуками.