Елена Зеленская появилась на публике в стильном костюме (фото)

Первая леди Украины выбрала для выхода в свет светлый цвет и минимум аксессуаров.

Первая леди Украины Елена Зеленская, появившись на международной фотовыставке фотовыставку Photo Kyiv "Не/видимая жизнь", которая открылась в заповеднике "София Киевская", привлекла внимание присутствующих своим нарядом. Снимками мероприятия жена президента поделилась на странице в Instagram.

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На Елены был элегантный легкий костюм молочного оттенка, состоящий из жакета и широких брюк. Под него она надела белую рубашку, а в качестве аксессуаров подобрала круглые золотые серьги.

[ + – ] Елена Зеленская посетила фотовыставку Photo Kyiv "Не/видимая жизнь"

Волосы первая леди оставила распущенными, уложив их волнами, а ее макияж был едва заметен: слегка оттененные глаза и сиреневая помада на губах.

[ + – ] Рядом с Еленой Зеленской можно было увидеть премьер-министра Дениса Шмыгаля Фото: Olena Zelenska/Instagram

На выставке, куда приехала Зеленская, демонстрировались 10 фотоисторий, в которых затрагивались темы сочувствия, уважения и толерантности. О своем впечатлении от увиденного первая леди написала в соцсети, назвав фотографию "частью культурного диалога, доступной всем".

По ее словам, выставка получилась эмоциональной и очень близкой ей, поскольку посвящена теме безбарьерности.

"Лично я замерла возле фото, на котором девочка с расстройствами аутистического спектра сидит напротив окна. Обратите на него внимание. Какой взгляд у этой девочки! Как фотограф смогла поймать момент одиночества, но в то же время – открытости этому миру.", – говорится в тексте.

[ + – ] На фотовыставке представлены 10 работ Фото: Olena Zelenska/Instagram

Зеленская добавила, что рада была стать частью этого события.

"Ведь это не просто фотографии, а сочетание смелых идей и глубокого осмысления социальных вопросов", – подытожила она.

Супруга украинского президента неизменно вызывает пристальное внимание публики и СМИ, где бы она не появилась, и ее образы всегда интересны. В интервью Фокусу Елена Зеленская рассказала, как готовится к мероприятиям и чем руководствуется в выборе одежды, а также поделилась, каких отечественных дизайнеров выбирает