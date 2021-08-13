Олена Зеленська з'явилася на публіці в стильному костюмі (фото)

Перша леді України вибрала для виходу в світ світлий колір і мінімум аксесуарів.

Перша леді України Олена Зеленська, з'явившись на міжнародній фотовиставці Photo Kyiv "Не/видиме життя", яка відкрилася в заповіднику "Софія Київська", привернула увагу присутніх своїм вбранням. Знімками заходу дружина президента поділилася на сторінці в Instagram.

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На Олені був елегантний легкий костюм молочного відтінку, що складається з жакета та широких штанів. Під нього вона одягла білу сорочку, а в якості аксесуарів підібрала круглі золоті сережки.

[ + – ] Олена Зеленська відвідала фотовиставку Photo Kyiv "Не/видиме життя"

Волосся перша леді залишила розпущеним, уклавши їх хвилями, а її макіяж був ледь помітний: злегка відтінені очі та бузкова помада на губах.

[ + – ] Поруч із Оленою Зеленською можна було побачити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Фото: Olena Zelenska/Instagram

На виставці, куди приїхала Зеленська, демонструвалися 10 фотоісторій, у яких порушувалися теми співчуття, поваги та толерантності. Про свої враження від побаченого перша леді написала в соцмережі, назвавши фотографію "частиною культурного діалогу, доступною всім".

За її словами, виставка вийшла емоційною та дуже близькою їй, оскільки присвячена темі безбар'єрності.

"Особисто я завмерла біля фото, на якому дівчинка з розладами аутистичного спектру сидить навпроти вікна. Зверніть на нього увагу. Який погляд у цієї дівчинки! Як фотограф змогла зловити момент самотності, але в той же час — відкритості цього світу.", — говориться у тексті.

[ + – ] На фотовиставці представлені 10 робіт Фото: Olena Zelenska/Instagram

Зеленська додала, що рада була стати частиною цієї події.

"Адже це не просто фотографії, а поєднання сміливих ідей і глибокого осмислення соціальних питань", — підсумувала вона.

Дружина українського президента незмінно викликає пильну увагу публіки і ЗМІ, де б вона не з'явилася, і її образи завжди цікаві. В інтерв'ю Фокусу Олена Зеленська розповіла, як готується до заходів і чим керується у виборі одягу, а також поділилася, яких вітчизняних дизайнерів вибирає.