Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки, – документ

Представители певца опровергают все обвинения, называя их ложными и безосновательными.

80-летний американский музыкант, писатель и актер Боб Дилан оказался в центре скандала после того, как против него подали иск в верховный суд штата Нью-Йорк, в котором обвинили его в изнасиловании несовершеннолетней в 1965 году, сообщает People.

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Документы были поданы 13 августа от имени женщины, именуемой в документах как J.C. (Джей Си). Она живет в Гринвиче, штат Коннектикут, и на момент действий, описываемых в иске, ей было 12 лет, а музыканту 24 года.

Джей Си обвиняет Роберта Аллана Циммермана (настоящее имя артиста) в том, что он ухаживал за ней, а через шесть недель после того, как начал оказывать ей знаки внимания, изнасиловал ее в его номере в отеле Chelsea, дав ей наркотики и алкоголь, а также угрожая физической расправой в случае сопротивления.

По утверждениям 68-летней женщины, она "эмоционально травмирована и психологически надломлена и по сей день". Также в иске говорится, что Дилан "использовал свой статус музыканта", чтобы завоевать ее доверие "в рамках своего плана по сексуальному домогательству и насилию".

[ + – ] Боб Дилан в 1965 году Фото: Getty Images

Представитель артиста в комментарии журналистам все отрицает.

"Утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и будет решительно защищено", – заявил он, на что представитель Джей Си Дэниел Айзекс ответил, что с нетерпением ждет встречи в суде.

"Жалоба говорит сама за себя. Мы докажем обвинения в суде", – добавил он.

Джей Си, которой сейчас 65 лет и проживает в Коннектикуте, утверждала, что она страдает от депрессии, беспокойства и других психологических травм "постоянного и длительного характера", которые "лишили ее способности заниматься повседневной деятельностью". Она добивается возмещения ущерба, сумма которого пока не определена, и суда присяжных.

Иск был подан незадолго до закрытия окна ретроспективного обзора Закона Нью-Йорка о детях-жертвах. Закон, принятый в 2019 году, позволял подавать заявления о насилии против своих обидчиков. Срок действия закона истекал через сутки после того, как был подан иск против Дилана.

Боб Дилан является одним из самых влиятельных музыкантов прошлого века в США. Он выпустил около 40 студийных альбомов, а также получил Нобелевскую премию по литературе за "создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции". Награду ему вручили в 2016 году.

Напомним, недавно в суд Нью-Йорка подала иск Вирджиния Джуффре, которая обвинила в изнасиловании принца Эндрю. Она воспользовалась правом, которое давал вышеупомянутый закон. По словам женщины, ей было 16 лет тогда. В свою очередь юристы сына британской королевы могут использовать тот факт, что на тот момент он имел дипломатический иммунитет, и не допустить суда по делу.