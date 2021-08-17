Боба Ділана звинуватили в зґвалтуванні 12-річної дівчинки, — документ

Представники співака спростовують всі звинувачення, називаючи їх помилковими і безпідставними.

80-річний американський музикант, письменник і актор Боб Ділан опинився в центрі скандалу після того, як проти нього подали позов до верховного суду штату Нью-Йорк, в якому звинуватили його у зґвалтуванні неповнолітньої в 1965 році, повідомляє People.

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Документи були подані 13 серпня від імені жінки, іменованої в документах як JC (Джей Сі). Вона живе в Грінвічі, штат Коннектикут, і на момент дій, описаних у позові, їй було 12 років, а музиканту 24 роки.

Джей Сі звинувачує Роберта Аллана Ціммермана (справжнє ім'я артиста) в тому, що він залицявся до неї, а через шість тижнів після того, як почав надавати їй знаки уваги, зґвалтував її в його номері в готелі Chelsea, давши їй наркотики й алкоголь, а також погрожуючи фізичною розправою в разі опору.

За твердженнями 68-річної жінки, вона "емоційно травмована та психологічно надламана і до цього дня". Також у позові йдеться, що Ділан "використовував свій статус музиканта", щоб завоювати її довіру "в рамках свого плану із сексуального домагання і насильства".

[ + – ] Боб Ділан у 1965 році Фото: Getty Images

Представник артиста в коментарі журналістам все заперечує.

"Твердження 56-річної давності не відповідає дійсності і буде рішуче захищене", — заявив він, на що представник Джей Сі Деніел Айзекс відповів, що з нетерпінням чекає зустрічі в суді.

"Скарга говорить сама за себе. Ми доведемо звинувачення в суді", — додав він.

Джей Сі, якій зараз 65 років і проживає в Коннектикуті, стверджувала, що вона страждає від депресії, занепокоєння та інших психологічних травм "постійного і тривалого характеру", які "позбавили її можливості займатися повсякденною діяльністю". Вона домагається відшкодування шкоди, сума якої поки не визначена, і суду присяжних.

Позов був поданий незадовго до закриття вікна ретроспективного огляду Закону Нью-Йорка про дітей-жертв. Закон, ухвалений в 2019 році, дозволяв подавати заяви про насильство проти своїх кривдників. Термін дії закону закінчувався через добу після того, як був поданий позов проти Ділана.

Боб Ділан є одним із найвпливовіших музикантів минулого століття в США. Він випустив приблизно 40 студійних альбомів, а також отримав Нобелівську премію з літератури за "створення нової поетичної мови у великій американській пісенної традиції". Нагороду йому вручили в 2016 році.

Нагадаємо, нещодавно до суду Нью-Йорка подала позов Вірджинія Джуффре, яка звинуватила в зґвалтуванні принца Ендрю. Вона скористалася правом, яке давав вищезгаданий закон. За словами жінки, їй було 16 років тоді. Зі свого боку юристи сина британської королеви можуть використовувати той факт, що на той момент він мав дипломатичний імунітет, і не допустити суду у справі.