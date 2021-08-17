Принцесса Беатрис рассказала о своем диагнозе и намекнула, когда родится ее первенец

Аналогичное расстройство диагностировали и у супруга принцессы, итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци.

33-летняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис, о беременности которой стало известно весной этого года, намекнула, что ждать появления первенца осталось уже недолго, пишет HELLO!

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В эксклюзивном интервью изданию член королевской семьи рассказала, что ребенок должен родиться уже в октябре. Однако темой разговора были не приближающиеся роды, а проблема дислексии у детей. Это специфическое расстройство способности к обучению, когда возникают сложности с быстрым и точным распознаванием слов при чтении и письмом под диктовку.

Беатрис, которая является покровительницей благотворительного фонда Helen Arkell Dyslexia Charity, разговаривала с приглашенным редактором журнала Джованной Флетчер для цифрового выпуска "Снова в школу", где и была затронута эта проблема. Как оказалось, принцесса сама является человеком, у которого в семь лет выявили это расстройство.

По ее словам, сейчас она может помогать таким детям и их родителям.

"Я невероятно благодарна за то, что у меня есть такие инструменты, как благотворительная организация Helen Arkell Dyslexia Charity, которые можно использовать, чтобы оказать им дополнительную поддержку. Я думаю, что для каждого родителя действительно важно, чтобы он чувствовал себя не одиноким в этом".

[ + – ] Принцесса Евгения с мужем Эдоардо Мапелли Моцци

Затем Беатрис намекнула, что она должна родить через пару месяцев, добавив:

"Мой муж тоже страдает дислексией, так что посмотрим, будем ли мы через пару месяцев разговаривать с новорожденным в больнице".

33-летняя внучка королевы также рассказала о своем пасынке Кристофере по прозвищу Вольфи, пятилетнем сыне Эдоардо. Обучая своего "бонусного сына" на дому, она смеялась:

"Обучение на дому – это определенно не моя сильная сторона! Не собираюсь лгать. К сожалению, я не могу винить в этом дислексию. Но мне очень повезло, что у меня была возможность поработать с Кристофером во время карантина".

Беатрис также вспомнила свои школьные годы, признав, что любила школу, несмотря на ненависть к орфографии и написанию сочинений.

Напомним, Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мопелли Моцци, с которым познакомилась на свадьбе своей сестры, принцессы Евгении. На ее свадьбе присутствовала королева, а платье невесты было данью уважения венценосной бабушке.