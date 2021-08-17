Принцеса Беатріс розповіла про свій діагноз і натякнула, коли народиться її первісток

Аналогічний розлад діагностували і в чоловіка принцеси, італійського аристократа Едоардо Мапелло Моцці.

33-річна внучка королеви Єлизавети II принцеса Беатріс, про вагітність якої стало відомо навесні цього року, натякнула, що чекати появи первістка залишилося вже недовго, пише HELLO!

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В ексклюзивному інтерв'ю виданню член королівської сім'ї розповіла, що дитина повинна народитися вже в жовтні. Однак темою розмови були не прийдешні пологи, а проблема дислексії у дітей. Це специфічний розлад здатності до навчання, коли виникають складнощі зі швидким і точним розпізнаванням слів при читанні і письмі під диктовку.

Беатріс, яка є покровителькою благодійного фонду Helen Arkell Dyslexia Charity, розмовляла з запрошеною редакторкою журналу Джованною Флетчер для цифрового випуску "Знову в школу", де й була порушена ця проблема. Як виявилося, принцеса сама є людиною, у якої в сім років виявили цей розлад.

За її словами, зараз вона може допомагати такиам дітям і їхнім батькам.

"Я неймовірно вдячна за те, що у мене є такі інструменти, як благодійна організація Helen Arkell Dyslexia Charity, які можна використовувати, щоб надати їм додткову підтримку. Я думаю, що для кожного з батьків дійсно важливо, щоб він відчував себе не самотнім у цьому ".

[ + – ] Принцеса Євгенія з чоловіком Едоардо Мапелло Моцці

Потім Беатріс натякнула, що вона повинна народити через пару місяців, додавши:

"Мій чоловік теж страждає на дислексію, так що подивимося, чи будемо ми через пару місяців розмовляти з новонародженим в лікарні".

33-річна внучка королеви також розповіла про свого пасинка Крістофера на прізвисько Вольфі, п'ятирічного сина Едоардо. Навчаючи свого "бонусного сина" вдома, вона сміялася:

"Навчання вдома — це, безумовно, не моя сильна сторона! Не збираюся брехати. На жаль, я не можу звинувачувати в цьому дислексію. Але мені дуже пощастило, що в мене була можливість попрацювати з Крістофером під час карантину".

Беатріс також згадала свої шкільні роки, визнавши, що любила школу, незважаючи на ненависть до орфографії та написання творів.

Нагадаємо, Беатріс вийшла заміж за італійського аристократа Едоардо Мопелло Моцці, з яким познайомилася на весіллі своєї сестри, принцеси Євгенії. На її весіллі була присутня королева, а сукня нареченої була даниною поваги вінценосної бабусі.