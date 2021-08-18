Яблочный Спас 2021: что можно и чего нельзя делать в этот день

Яблочный Спас (который отмечается между Медовым и Ореховым) — Преображение Господне — входит в 12 самых почитаемых церковных праздников. В этот день природа поворачивает на осень и холода. А прихожане несут в церковь корзинки с яблоками и цветами.

19 августа православные христиане отмечают Преображение Господнее, в народе известное как Яблочный Спас. Другие названия – Великий Спас, или Второй Спас. Когда-то он был одним из праздников урожая и знаменовал собой разворот природы от лета и тепла к осени и зимним холодам. Как и каждый праздник, он имеет свою историю, традиции и приметы.

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Праздник Спаса: от языческого обряда до Преображения Господнего

Яблочный Спас – Преображение Господне — один из 12 самых важных христианских праздников. Версий его происхождения есть несколько, однако основная гласит, что Яблочный Спас пришел на смену дохристианскому празднику сбора яблок. До этого дня фрукты считались незрелыми и несъедобными, и лишь после освящения их у алтаря яблоки разрешалось есть, сколько душа пожелает. По языческим верованиям, в этот день они имели особую силу и дарили красоту, силу, счастье и здоровье.

[ + – ] Яблочный Спас – Преображение Господне — один из 12 самых важных христианских праздников Фото: УНИАН

Праздник Преображения Господнего называют еще Спасом на горе. За 40 дней до распятия на кресте Иисус Христос поднялся на гору Фавор вместе с тремя своими учениками – Петром, Иоанном и Иаковом. Он начал молиться, и в этот момент его лицо озарилось неземным светом, а одежда стала снежно-белой. Таким образом Иисус преобразился, узнал, что должен будет умереть мученической смертью за грехи людей и раскрыл апостолам свое предназначение. Он запретил своим ученикам что-либо рассказывать другим об увиденном. Спустившись с горы, Христос велел своим спутникам собирать яблоки, чтобы его Отец мог их освятить.

[ + – ] Преображение Иисуса Христа на горе Фавор Фото: Открытые источники

Отмечать Яблочный Спас начали в IV веке, когда на горе Фавор появился храм Преображения Господнего. Туда на освящение несли яблоки и виноград.

Что освящают на Яблочный Спас

Чем наполнить в корзину перед походом в церковь?

Поскольку Яблочный Спас – это праздник урожая, в церковь несут яблоки, виноград, сливы, груши и персики. Некоторые берут даже морковь, огурцы и помидоры. Урожай собирают ранним утром, чтобы на овощах и фруктах сохранились капли росы.

Также в корзину можно поместить мед, хлеб, полевые цветы, пучок колосьев пшеницы как благодарность за урожай.

Чего нельзя брать в церковь для освящения: алкоголь (исключение — церковное вино, кагор), мясо и мясные изделия, материальные ценности.

[ + – ] Праздник Яблочного Спаса начинается со службы в церкви и освящения плодов из нового урожая Фото: УНИАН

Пришел Спас – держи рукавицы про запас

Яблочный Спас — второй и самый главный из трех августовских праздников.

Первый отмечают 14 августа и называют Медовым. В этот день святили воду, спасаясь с ее помощью от эпидемий и инфекций. С этого дня разрешалось употреблять в пищу мед, благодаря чему и появилось его название.

Второй, Яблочный Спас — 19 августа.

Третий Спас называют Ореховым и отмечают его 29 августа. К этому времени созревают орехи. В этот праздник коробейники устраивали распродажу полотен и холста.

Считается, что после Второго Спаса природа стремится к осени, ночи стают холоднее, а воздух уже пропитан запахом сентября. Поэтому в народе Яблочный Спас еще называют Осенины.

Среди множества названий у этого дня есть одно особенное – Праздник первых плодов. С этого дня можно есть яблоки и другие фрукты. К запрету не употреблять в пищу яблоки особенно серьезно относились родители, похоронившие своих детей, веря, что если они будут отказываться от вкусных плодов, их дети на том свете получат гостинцы и золотые яблочки.

[ + – ] Яблочный Спас - праздник первых плодов Фото: pexels.com

Согласно народным поверьям, в этот день яблоки приобретают особую целительную силу, а человек, который лакомится ими, может осуществить свое заветное желание.

Чего нельзя делать на Яблочный Спас

Нельзя есть яблоки и другие фрукты до тех пор, пока они не будут освящены в церкви.

В этот день категорически запрещается убирать в доме и наводить порядки, заниматься рукоделием, работать на огороде или в саду. Исключение лишь для приготовления пищи и сбора урожая.

Наши предки верили в то, что в день Яблочного Спаса нельзя убивать насекомых. Даже если муха или какая-то букашка сядет на руку, ее нельзя прогонять. Нужно дождаться, пока она улетит или уползет сама. Существует даже поверье: если две мухи сядут человеку на руку, весь следующий год для него будет очень удачным.

В праздник нельзя есть яблоки в одиночку, потому что это повлечет несчастья. Нужно обязательно делиться ими с родными, знакомыми и даже прохожими. Считается, что чем больше яблок человек раздаст, тем лучше.

Поскольку еще продолжается Успенский пост (Спасовка), начавшийся 14 августа, нельзя устраивать веселье, а также употреблять в пищу яйца, мясо, жирную еду и все, что вызывает зависимость. Однако разрешается ставить на стол рыбу, вино, подсолнечное масло и блюда с яблоками. Главным продуктом в меню, конечно же, являются яблоки. Хозяйки пекут пироги с яблоками, варят компоты, запекают яблоки, пекут блины с яблочной начинкой.

Как в любой большой церковный праздник, в день Преображения Господнего нельзя ссориться, устраивать конфликты, таить в себе обиду и злость, оскорблять людей. Спас – это день духовного очищения, примирения и прощения. Если в этот день человек желает кому-то зла и бед, все получит обратно сторицей.

[ + – ] В церковной корзинке в этот день были овощи и фрукты из нового урожая Фото: УНИАН

Приметы на Яблочный Спас

Первое съеденное яблоко в этот день предвещало будущее. Если оно было кислое и червивое – к неприятностям, а если сладкое и сочное – к счастью и удаче на весь год.

Ясный день обещает суровую морозную зиму, дождь – к мокрой осени и суровой зиме, а если будет сухая погода, то стоит ждать засуху осенью.

Если в этот день роятся пчелы и пошел мелкий дождь, это предвещает холодную дождливую осень.

Какая погода 19 августа, такая будет и на Покров, 14 октября.

Ветер в этот праздник – к зимним вьюгам.

Если до Спаса уродила антоновка (сорт яблок), то в следующем году будет богатый урожай хлеба.

Если к 19 августа листья на деревьях стали желтыми, это говорит о том, что скоро сильно похолодает.

Много скворцов на деревьях – к морозному холодному январю.

Ранее мы писали о том, какое отношение имеют яблоки к профилактике онкологических заболеваний.