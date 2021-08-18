Бена Аффлека и Дженнифер Лопес застукали за страстным поцелуем

Свое 49-летие Бен отпраздновал с детьми, но уже вернулся к своей возлюбленной

Беннифер – снова самая популярная пара Голливуда отпраздновала минувший день рождения Бена Аффлека страстным поцелуем у его дома. Свое 49-летие актер отметил с бывшей женой Дженнифер Гарнер и тремя их детьми. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека папарацци сняли у его дома на Голливудских холмах. Парочка не могла расстаться и обменивалась страстными поцелуями на глазах ассистентки Лопес.

[ + – ] Все фото: Backgrid

Как стало известно, после вечеринки в семейном кругу к дню рождения, Беннифер воссоединились в резиденции Аффлека Pacific Palisades и провели целый день вместе. Что Лопес подарила своему бойфренду – неизвестно.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес возобновили свои отношения в апреле этого года. Впервые они встретились еще в 2002 году, были помолвлены, но внезапно отменили свадьбу, ссылаясь на неудобства из-за пристального внимания СМИ.

С той поры оба они успели побывать в браках, завести детей и развестись. Лопес была замужем за певцом Марком Энтони, от которого родила 13-летних близнецов Макса и Эмме. Бен Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой у него трое общих детей: 15-летняя дочь Вайолет, 15-летняя Серафина и девятилетний Самуэль.

[ + – ] Все фото: Backgrid

Еще недавно Дженнифер Лопес собиралась замуж за известного бейсболиста Алекса Родригеса. Но отношения пары не выдержали испытания карантином и самоизоляцией. А Бен встречался с актрисой Аной де Армас.

Но теперь они совершенно свободны, то провели почти целый месяц на шикарной яхте и теперь подыскивают дом.

На прошлой неделе их видели у поместья Боба Хоупа на озере Толука стоимостью 40 миллионов долларов, также они присматривались к роскошному имению за 85 миллионов в Беверли-Хиллз.