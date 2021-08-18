Бена Аффлека і Дженніфер Лопес застукали за пристрасним поцілунком

Своє 49-річчя Бен відсвяткував з дітьми, але вже повернувся до своєї коханої

Бенніфер — знову найпопулярніша пара Голлівуду, відсвяткувала минулий день народження Бена Аффлека пристрасним поцілунком біля його будинку. Своє 49-річчя актор відзначив з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер і трьома їхніми дітьми. Про це пише Daily Mail.

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Дженніфер Лопес і Бена Аффлека папараці зняли біля його будинку на Голлівудських пагорбах. Парочка не могла розлучитися й обмінювалася пристрасними поцілунками на очах асистентки Лопес.

[ + – ] Усі фото: Backgrid

Як стало відомо, після вечірки в сімейному колі до дня народження, Бенніфер возз'єдналися в резиденції Аффлека Pacific Palisades і провели цілий день разом. Що Лопес подарувала своєму бойфренду — невідомо.

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес відновили свої відносини у квітні цього року. Уперше вони зустрілися ще у 2002 році, були заручені, але раптово скасували весілля, посилаючись на незручності через пильну увагу ЗМІ.

З того часу обидва вони встигли побувати в шлюбах, завести дітей і розлучитися. Лопес була одружена зі співаком Марком Ентоні, від якого народила 13-річних близнюків Макса та Еммі. Бен Аффлек був одружений з актрисою Дженніфер Гарнер, з якою в нього троє спільних дітей: 15-річна дочка Вайолет, 15-річна Серафіна і дев'ятирічний Самуель.

[ + – ] Усі фото: Backgrid

Ще нещодавно Дженніфер Лопес збиралася заміж за відомого бейсболіста Алекса Родрігеса. Але відносини пари не витримали випробування карантином і самоізоляції. А Бен зустрічався з актрисою Анною де Армас.

Але тепер вони абсолютно вільні, провели майже цілий місяць на шикарній яхті і тепер підшукують будинок.

Минулого тижня їх бачили у маєтку Боба Хоупа на озері Толука вартістю 40 мільйонів доларів, також вони придивлялися до розкішного маєтку за 85 мільйонів у Беверлі-Гіллз.