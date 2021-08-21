Модные тренды осени. Какие брови будут модными осенью 2021

Осень 2021 продвигает свои тренды в моде и макияже. Брови не стали исключением, и мастера обещают разнообразие вариантов для того, чтобы выглядеть стильно и быть на гребне модных тенденций.

Брови – одна из самых выразительных черт лица человека. Они способны рассказать о его настроении, передать эмоции и делают мимику уникальной и неповторимой. А еще красивая форма бровей – это часть образа. Их направление, толщину и цвет диктует мода. Какие брови в моде осенью 2021, узнавал Фокус.

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Натуральные брови – тенденция на осень 2021

Мода на дизайн бровей сейчас очень разнообразна, но все больше мастеров возвращаются к максимально естественным формам. Минимализм в уходе за бровями, их природная форма и густота уверенно завоевывают модные площадки. По словам художника-бровиста Робина Эванса, естественные брови – это тенденция, которая будет ощущаться все больше и больше. Поэтому сейчас у обладательниц густых бровей – звездный час. Для ухода за бровями им не обязательно изнурять себя выщипыванием лишних волосков и подгоном формы под принятые стандарты.

"Для свежих, современных, естественных бровей я предлагаю использовать не слишком сильно пигментированный карандаш и прозрачный гель для бровей", – говорит Робин Эванс.

Прямые брови – тренд от Беллы Хадид

Прямая и направленная вверх форма бровей популярна в грядущем сезоне. Этот тренд на осень 2021 задала американская супермодель Белла Хадид. Он набирает популярность и среди известных блогеров TikTok. Вскоре такие брови могут стать стандартом, уверен художник по бровям Рене де ла Гарса.

"Я думаю, что мы собираемся двигаться к более "лепной" брови, приподнятой на конце. Это связано с тенденциями скульптурирования лица, и подобная форма позволяет создать эффектный образ", – отмечает мастер.

Обесцвеченные брови — как у Ким Кардашьян и Мэйси Уильямс

Еще один основной тренд TikTok, который становится все более популярным среди таких знаменитостей, как Ким Кардашьян и Мэйси Уильямс, – обесцвеченные брови. Подобную тенденцию уже продемонстрировали во время модных показов 2021 года Dolce & Gabbana, Balmain и Жан-Поль Готье. Издалека они создают иллюзию отсутствия бровей. Тем, кто не готов отбелить брови, но хочет быть в тренде, можно имитировать обесцвечивание с помощью консилера с полным покрытием. Также "примерить" обесцвечивание можно, воспользовавшись корректором и светлой пудрой.

Цветные брови показали на Парижской неделе моды

Певица Лиззо определенно диктует моду на эпатаж в плане бровей. Она не только обесцветила брови, но и задала еще один тренд бровей 2021 – добавила в образ розовые и пурпурные пигменты. Кроме того, брови с разными оттенками были у моделей на Парижской неделе моды осень-зима 2021.

Такого образа легче добиться на светлых или обесцвеченных бровях. Для покраски идеально подойдет цветная тушь или плотные яркие тени для глаз. При этом остальной макияж на лице должен быть минимальным, чтобы основное внимание было сконцентрировано именно на бровях.

Ламинирование и мыло для бровей

Ламинирование – процедура, которая временно поднимает брови вверх для получения блестящего и объемного эффекта. Оно появилось в 2019 году, но никуда не денется и сейчас.

"Мне кажется, людям нравятся структурированные пушистые брови. Ламинирование сейчас очень популярно, потому что оно создает эту структуру, приподнимая брови. Гель для бровей возвращается, и это то, что вы можете использовать дома, что даст вам тот же эффект", – считает визажист Делина Медхин.

В домашних условиях гель для бровей часто заменяют мылом. Как зачесать брови мылом, интересуются многие девушки. Это делается очень просто. Нужно набрать размягченное мыло щеточкой для бровей и зачесать волоски наверх. Они прилипнут к коже и зафиксируются. Двигайтесь от переносицы к центру брови и до самого хвостика, проделывая то же самое — и зачесывая волосики движениями наверх. Когда она будет зафиксирована, обратной стороной щетки приглаживаем бровь для окончательной фиксации.

Джеймс Моллой, визажист-амбассадор бренда Rimmel, и вовсе обходится без щеточки, "шлифуя" брови обычным куском мыла, а затем придавая им форму руками. Такой способ помогает сделать брови глянцевыми, объемными и заполнить "пробелы".

[ + – ] Как зачесать брови мылом, показал Джеймс Моллой

Брови в стиле диско

Если вы недавно неспешно листали TikTok, то, несомненно, встретили "дискотечные брови" — новый блестящий взгляд на макияж бровей, ставший популярным благодаря Мегс Кэхилл, которая объясняет, как сделать брови в стиле диско без особых сложностей.

"Главное — пригладить брови вниз, чтобы можно было добавить сверху хромированные или мерцающие тени для век, а не блестки, поскольку они слишком толстые. Уложив брови вверх с мылом, я использую тени по своему выбору и слегка провожу по направлению роста волос на брови пальцем с тенями", – поясняет она.

[ + – ] Как сделать брови в стиле диско

Брови с разрезом

Тем, кто задается вопросом, какие брови сейчас в тренде и ищет что-то особенное, предлагаем обратить внимание на одну из самых последних тенденций сезона – брови с разрезами а-ля Джейсон Момоа. С такими бровями шагали модели на показе коллекции весна-лето 2021 от Miu Miu. Этот тренд на брови диктуют модные блогеры и в TikTok.

Такой образ можно создать с помощью бритвы. Однако прежде, чем взяться за столь радикальное изменение, лучше потренироваться. Мастера по бровям и дерматологи рекомендуют использовать консилер с полным покрытием — чтобы имитировать прорези прежде, чем появится полная уверенность в том, что пора делать пробелы в бровях.

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