Модні тренди осені. Які брови будуть модними восени 2021

Осінь 2021 просуває свої тренди в моді і макіяжі. Брови не стали винятком, і майстри обіцяють різноманітність варіантів для того, щоб виглядати стильно і бути на гребені модних тенденцій.

Брови — одна з найвиразніших рис обличчя людини. Вони здатні розповісти про його настрої, передати емоції і роблять міміку унікальною і неповторною. А ще красива форма брів — це частина образу. Їхні напрямок, товщину і колір диктує мода. Які брови в моді восени 2021, дізнавався Фокус.

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Натуральні брови — тенденція на осінь 2021

Мода на дизайн брів наразі дуже різноманітна, але все більше майстрів повертаються до максимально природних форм. Мінімалізм у догляді за бровами, їхня природна форма і густота впевнено завойовують модні майданчики. За словами художника-бровиста Робіна Еванса, натуральні брови — це тенденція, яка буде відчуватися все більше і більше. Тому зараз у власниць густих брів — зірковий час. Для догляду за бровами їм не обов'язково виснажувати себе вищипуванням зайвих волосків і підгоном форми під прийняті стандарти.

"Для свіжих, сучасних, натуральних брів я пропоную використовувати не надто сильно пігментований олівець і прозорий гель для брів", — говорить Робін Еванс.

Прямі брови — тренд від Белли Хадід

Пряма і спрямована вгору форма брів популярна в прийдешньому сезоні. Цей тренд на осінь 2021 задала американська супермодель Белла Хадід. Він набирає популярність і серед відомих блогерів TikTok. Незабаром такі брови можуть стати стандартом, упевнений художник брів Рене де ла Гарса.

"Я думаю, що ми збираємося рухатися до більш "ліпної" брови, піднесеною на кінці. Це пов'язано з тенденціями скульптування обличчя, і подібна форма дозволяє створити ефектний образ", — зазначає майстер.

Знебарвлені брови — як у Кім Кардаш'ян та Мейсі Вільямс

Ще один основний тренд TikTok, який стає все більш популярним серед таких знаменитостей, як Кім Кардаш'ян та Мейсі Вільямс, — знебарвлені брови. Подібну тенденцію вже продемонстрували під час модних показів 2021 року Dolce & Gabbana, Balmain і Жан-Поль Готьє. Здалеку вони створюють ілюзію відсутності брів. Тим, хто не готовий відбілити брови, але хоче бути в тренді, можна імітувати знебарвлення за допомогою консилеру з повним покриттям. Також "приміряти" знебарвлення можна, скориставшись коректором і світлою пудрою.

Кольорові брови показали на Паризькому тижні моди

Співачка Ліззі виразно диктує моду на епатаж у плані брів. Вона не тільки знебарвила брови, але і задала ще один тренд брів 2021 — додала в образ рожеві і пурпурні пігменти. Крім того, брови з різними відтінками були в моделей на Паризькому тижні моди осінь-зима 2021.

Такого способу легше домогтися на світлих або знебарвлених бровах. Для фарбування ідеально підійде кольорова туш або щільні яскраві тіні для очей. При цьому решта макіяжу на обличчі повинна бути мінімальною, щоб основна увага була сконцентрована саме на бровах.

Ламінування і мило для брів

Ламінування — процедура, яка тимчасово піднімає брови вгору для отримання блискучого та об'ємного ефекту. Воно з'явилося у 2019 році, але нікуди не дінеться і зараз.

"Мені здається, людям подобаються структуровані пухнасті брови. Ламінування зараз дуже популярне, тому що воно створює цю структуру, піднімаючи брови. Гель для брів повертається, і це те, що ви можете використовувати вдома, що дасть вам той самий ефект", — вважає візажист Деліна Медхін.

У домашніх умовах гель для брів часто замінюють милом. Як зачесати брови милом, цікавляться багато дівчат. Це робиться дуже просто. Потрібно набрати розм'якшене мило щіточкою для брів і зачесати волоски нагору. Вони пристануть до шкіри і зафіксуються. Рухайтеся від перенісся до центру брови і до самого хвостика, проробляючи те ж саме — і зачісуючи волоссячко рухами наверх. Коли воно буде зафіксоване, зворотною стороною щітки пригладжуєте брову для остаточної фіксації.

Джеймс Моллой, візажист-амбасадор бренду Rimmel, і зовсім обходиться без щіточки, "шліфуючи" брови звичайним шматком мила, а потім надаючи їм форму руками. Такий спосіб допомагає зробити брови глянцевими, об'ємними і заповнити "пробіли".

[ + – ] Як зачесати брови милом, показав Джеймс Моллой

Брови в стилі диско

Якщо ви нещодавно неспішно гортали TikTok, то, без сумніву, бачили "дискотечні брови" — новий блискучий погляд на макіяж брів, який став популярним завдяки Мегс Кехілл, яка пояснює, як зробити брови в стилі диско без особливих складнощів.

"Головне — пригладити брови вниз, щоб можна було додати зверху хромовані або мерехтливі тіні для повік, а не блискітки, оскільки вони занадто товсті. Уклавши брови вгору з милом, я використовую тіні на свій вибір і злегка проводжу в напрямку росту волосся на брови пальцем з тінями", — пояснює вона.

[ + – ] Як зробити брови в стилі диско

Брови з розрізом

Тим, хто задається питанням, які брови наразі в тренді і шукає щось особливе, пропонуємо звернути увагу на одну з найостанніших тенденцій сезону — брови з розрізами а-ля Джейсон Момоа. З такими бровами крокували моделі на показі колекції весна-літо 2021 від Miu Miu. Цей тренд на брови диктують модні блогери і в TikTok.

Такий образ можна створити за допомогою бритви. Однак, перш, ніж взятися за настільки радикальну зміну, краще потренуватися. Майстри брів і дерматологи рекомендують використовувати консилер з повним покриттям — щоб імітувати прорізи перш, ніж з'явиться повна впевненість у тому, що пора робити прогалини в бровах.

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