Ответочка прилетела. Арнольд Шварценеггер дорого заплатил за критику антипрививочников

Компания спортивного питания REDCON1 из Бока-Ратон (Флорида, США) заявила, что она прекратила всяческую поддержку фитнес-мероприятий Арнольда Шварценеггера после резких замечаний иконы бодибилдинга о вакцинации, которые он озвучил в чате с CNN, пишет Mail Online.

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Экс-губернатор Калифорнии в разговоре с Бианной Голодрыгой, ведущей телекомпании, категорично высказался в сторону тех, кто не приемлет прививку против коронавируса:

"Здесь есть вирус. Это убивает людей, и единственный способ предотвратить это – сделать прививку, носить маски, дистанцироваться от общества, все время мыть руки, а не просто думать: "Ну, моя свобода здесь как бы нарушена". Нет, к черту свободу! У вас есть свобода носить маску, но вы что-то знаете? Ты ч*о, что без маски. Потому что вы должны защищать окружающих вас соотечественников-американцев".

В ответ на такое заявление основатель REDCON1 Аарон Сингерман заявил:

"Любой, кто говорит" к черту свои свободы", – антиамериканец, а REDCON1 – патриотический бренд, выступающий за свободу. Мы за свободу выбора. Мы не хотим, чтобы Арнольд был подвергнут цензуре или забанен. Мы просто не можем поддержать его мнение нашими долларами", – написал он в Instagram, добавив, что посещал выставку фитнеса Arnold Classic в Огайо в течение 15 лет и "был спонсором конкурса" как минимум 10 лет.

"Мы потратили сотни тысяч долларов на то, чтобы стать главным спонсором мероприятия … но мы не можем с чистой совестью продолжать поддерживать кого-то, кто имеет такие диаметрально противоположные убеждения", – подчеркнул Сингерман.

Зингерман сказал, что Шварценеггер был для него давним образцом для подражания и первоначально заинтересовал его бодибилдингом и фитнесом, однако никакого спонсорства больше не будет.

Что же касается актера, то после скандального заявления он написал статью для The Atlantic, где в более корректной форме озвучил свою точку зрения на вакцинацию и призвал граждан США отказаться от "эгоистических интересов" в условиях пандемии.

В Instagram актер посоветовал своим подписчикам ознакомиться с его новой статьей:

"Я написал о свободе и долге и о том, чем мы обязаны американским героям, которые так многим пожертвовали на протяжении всей нашей истории".

[ + – ] Арнольд Шварценеггер написал статью о том, чем чреват отказ от вакцинации

Напомним, внебрачный сын "железного Арни", 23-летний Джозеф Баэна, мечтает повторить успех отца в спорте и показал, что ему досталось от знаменитого родителя.