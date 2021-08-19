Відповідь прилетіла. Арнольд Шварценеггер дорого заплатив за критику антивакцинаторів

Компанія спортивного харчування REDCON1 з Бока-Ратон (Флорида, США) заявила, що вона припинила всіляку підтримку фітнес-заходів Арнольда Шварценеггера після різких зауважень ікони бодібілдингу про вакцинацію, які він озвучив у чаті з CNN, пише Mail Online.

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Ексгубернатор Каліфорнії в розмові з Біанною Голодригою, ведучою телекомпанії, категорично висловився в сторону тих, хто не робить щеплення проти коронавірусу:

"Тут є вірус. Це вбиває людей, і єдиний спосіб запобігти цьому — зробити щеплення, носити маски, дистанціюватися від суспільства, весь час мити руки, а не просто думати: "Ну, моя свобода тут як би порушена". Ні, до біса свободу! У вас є свобода носити маску, але ви щось знаєте? Ти ч*о, що без маски. Тому що ви повинні захищати своїх співвітчизників-американців ".

У відповідь на таку заяву засновник REDCON1 Аарон Сінгерман заявив:

"Будь-хто, хто говорить "до біса свої свободу", — антиамериканець, а REDCON1 — патріотичний бренд, який виступає за свободу. Ми за свободу вибору. Ми не хочемо, щоб Арнольд був підданий цензурі або щоб його забанили. Ми просто не можемо підтримати його думку нашими доларами", — написав він у Instagram, додавши, що відвідував виставку фітнесу Arnold Classic в Огайо протягом 15 років і "був спонсором конкурсу" як мінімум 10 років.

"Ми витратили сотні тисяч доларів на те, щоб стати головним спонсором заходу ... але ми не можемо з чистою совістю продовжувати підтримувати когось, хто має такі діаметрально протилежні переконання", — підкреслив Сінгерман.

Зінгерман сказав, що Шварценеггер був для нього давнім зразком для наслідування і спочатку зацікавив його бодібілдінгом і фітнесом, проте ніякого спонсорства більше не буде.

Що ж стосується актора, то після скандальної заяви він написав статтю для The Atlantic, де в більш коректній формі озвучив свою точку зору на вакцинацію і закликав громадян США відмовитися від "егоїстичних інтересів" в умовах пандемії.

У Instagram актор порадив своїм підписникам ознайомитися з його новою статтею:

"Я написав про свободу і борг і про те, чим ми зобов'язані американським героям, які так багато чим пожертвували протягом всієї нашої історії".

[ + – ] Арнольд Шварценеггер написав статтю про те, чим загрожує відмова від вакцинації

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