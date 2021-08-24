"Мечтать не вредно": Зеленский наградил Монатика званием Заслуженного артиста (видео)

Всего за 11 лет MONATIK завоевал большую популярность и миллионы поклонников как в Украине, так и за рубежом.

Музыкант Дмитрий Монатик получил звание Заслуженного артиста Украины. Президент Владимир Зеленский вручил ему удостоверение во время парада в честь Дня Независимости 24 августа.

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Композитора и певца Дмитрия Монатика наградили за его вклад в украинскую культуру. На торжественной церемонии артист вышел на Крещатик в парадном черном смокинге и принял награду из рук главы государства, отметив, что такое признание стало для него большой честью.

Вскоре Дмитрий Монатик поделился эмоциями на своей странице в социальной сети Instagram, где разместил фрагмент трансляции с награждением и короткий пост с благодарностью:

"Мечтать не вредно. Мечтать так важно. Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. С Днем независимости, Украина!!!".

Коллеги по шоу-бизнесу оперативно поздравили Дмитрия Монатика в комментариях: Юрий Горбунов, Джамала, Надя Дорофеева, Леся Никитюк, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Виталий Козловский, Ирина Билык, Алан Бадоев, Виктория Булитко. Некоторые звезды назвали новоиспеченного Заслуженного гордостью для Украины, другие пожелали дальнейших успехов.

Музыкальная карьера Дмитрия Монатика началась в 2010 году с шоу Х-Фактор, где он дошел до пятой недели. Годом позже он выпустил дебютный клип "ТайУлетаю" вместе с хореографом Николаем Бойченко и балетом "D"Arts" и начал писать песни для различных поп-исполнителей, включая его наставника на шоу — рэпера Серегу. Параллельно артист развивал свою сольную карьеру и в 2013 году пыпустил первый альбом под названием "Саундтрек сегодняшнЕГО дня".

Помимо Монатика, 24 августа Владимир Зеленский наградил и других знаменитостей в честь Дня Независимости. Так звание заслуженного артиста Украины присвоили актеру Андрею Исаеенко. Кроме того, Вахтанг Кикабидзе и бывший тренер украинской футбольной сборной Андрей Шевченко получили по орждену Ярослава Мудрого V степени.

Дмитрий Монатик попал в рейтинг Фокуса "100 самых влиятельных украинцев". Он завоевал большую популярность своей искренностью и за короткий срок превратился в кумира миллионов.

Недавно Дмитрий Монатик выпустил новый клип на песню "Зажигать/JoMo". Съемки прошли в Греции, а режиссером выступила Таня Муиньо, сотрудничавшая со многими украинскими и зарубежными артистами, такими как Кэти Перри и Cardi B.