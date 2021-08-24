"Мріяти не шкідливо": Зеленський нагородив Монатика званням Заслуженого артиста (відео)

Всього за 11 років MONATIK завоював велику популярність і мільйони шанувальників як в Україні, так і за кордоном.

Музикант Дмитро Монатік отримав звання Заслуженого артиста України. Президент Володимир Зеленський вручив йому посвідчення під час параду на честь Дня Незалежності 24 серпня.

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Композитора і співака Дмитра Монатика нагородили за його внесок в українську культуру. На урочистій церемонії артист вийшов на Хрещатик в парадному чорному смокінгу і прийняв нагороду з рук глави держави, зазначивши, що таке визнання стало для нього великою честю.

Незабаром Дмитро Монатік поділився емоціями на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, де розмістив фрагмент трансляції з нагородженням і короткий пост з вдячністю:

"Мріяти не шкідливо. Мріяти так важливо. Для мене це велике досягнення! Щиро вдячний всім за підтримку, мотивацію і віру. З Днем незалежності, Україно!!!".

Колеги по шоу-бізнесу оперативно привітали Дмитра Монатика в коментарях: Юрій Горбунов, Джамала, Надя Дорофєєва, Леся Никитюк, Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Віталій Козловський, Ірина Білик, Алан Бадоєв, Вікторія Булітко. Деякі зірки назвали новоспеченого Заслуженого гордістю для України, інші побажали подальших успіхів.

Музична кар'єра Дмитра Монатика почалася в 2010 році з шоу Х-Фактор, де він дійшов до п'ятого тижня. Роком пізніше він випустив дебютний кліп "ТайУлетаю" разом з хореографом Миколою Бойченко і балетом "D" Arts "і почав писати пісні для різних поп-виконавців, включаючи його наставника на шоу — репера Серьогу. Паралельно артист розвивав свою сольну кар'єру і в 2013 році пипустіл перший альбом під назвою "Саундтрек сьогоднішнього дня".

Крім Монатика, 24 серпня Володимир Зеленський нагородив і інших знаменитостей на честь Дня Незалежності. Так звання заслуженого артиста України присвоїли акторові Андрію Ісаеенко. Крім того, Вахтанг Кікабідзе та колишній тренер української футбольної збірної Андрій Шевченко отримали по ордену Ярослава Мудрого V ступеня.

Дмитро Монатік потрапив до рейтингу Фокуса "100 найвпливовіших українців". Він завоював велику популярність своєю щирістю і за короткий термін перетворився на кумира мільйонів.

Нещодавно Дмитро Монатік випустив новий кліп на пісню "Запалювати/JoMo". Зйомки пройшли в Греції, а режисером виступила Таня Муінне, яка співпрацювала з багатьма українськими і закордонними артистами, такими як Кеті Перрі та Cardi B.