Музей Кембриджского университета заставят объяснить, почему все его скульптуры белого цвета

Письмо, в котором студенты, некоторые преподаватели и активисты требовали избавиться от расизма в классике, разделило ученых на два лагеря.

Антирасистская кампания не обошла стороной один из самых известных в мире университетов – Кембриджский, и теперь Музей классической археологии, действующий в учебном заведении, вынужден будет добавить вывески, объясняющие "белизну" коллекции греческих и римских статуй, сообщает Telegraf.

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Факультет классики, частью которого является музей, взял на себя эту миссию в ответ на открытое письмо, подписанное десятками студентов, выпускников и ученых, в том числе кафедрой самого факультета классики. В письме содержится призыв к "признанию существования системного расизма в классике" и утверждается, что белые гипсовые слепки классических статуй создают "обманчивое впечатление" об "отсутствии разнообразия" в древнем мире.

Такая инициатива разделила ученых на два лагеря. Одни утверждают, что пятна и разводы на многих статуях являются не результатом возраста и обесцвечивания, как предполагали ученые веками, а остатками ярких цветов, в которые скульптуры были раскрашены много веков назад.

Однако вторая группа исследователей утверждает, что мыслители эпохи Возрождения и Просвещения, в частности, сопротивлялись дикости цвета, предпочитая придерживаться веры в идеальную белую форму.

Кроме того, подавляющее большинство статуй в коллекции музея, состоящей из 600 штук, принадлежат грекам и римлянам, которые в принципе не могли быть темнокожими.

Фото: Museum of Classical Archaeology/Twitter

Аналогичного мнения придерживаются и спонсоры Кембриджского университета. Идею с панелями, объясняющими "белизну" римских статуй, они называют "бесперспективной и "экстраординарной".

Ученые факультета классической литературы пришли в ужас от планов, которые были опубликованы в прошлом месяце как часть "плана действий" после обвинений в расизме.

"Вы могли почти понять, что это исходило от студента, но идея о том, что это было одобрено факультетом, столь же ужасна, сколь и комична", – заявил один из академиков журналистам.

План был составлен после того, как прошлым летом было направлено открытое письмо председателю совета факультета классической литературы, в котором содержался призыв "публично признать проблемы расизма в классической науке и необходимость активной антирасистской работы в рамках нашей дисциплины".

Напомним, сериал с чернокожей английской королевой Анной Болейн провалился на IMDb, где зрители поставили ему крайне низкие оценки. Правда, уже вскоре рейтинг проекта по каким-то причинным вырос, хотя в отзывах пользователи все так же подавляющим большинством голосов раскритиковали его.