Музей Кембриджського університету змусять пояснити, чому всі його скульптури білого кольору

Лист, у якому студенти, деякі викладачі та активісти вимагали позбутися расизму в класиці, розділив учених на два табори.

Антирасистська кампанія не обійшла стороною один з найвідоміших у світі університетів — Кембриджський, і тепер Музей класичної археології, що діє в навчальному закладі, змушений буде додати вивіски, що пояснюють "білизну" колекції грецьких і римських статуй, повідомляє Telegraf.

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Факультет класики, частиною якого є музей, взяв на себе цю місію у відповідь на відкритий лист, підписаний десятками студентів, випускників та науковців, зокрема кафедри самого факультету класики. У листі міститься заклик до "визнання існування системного расизму в класиці" і затверджується, що білі гіпсові зліпки класичних статуй створюють "оманливе враження" про "відсутність різноманітності" в стародавньому світі.

Така ініціатива розділила вчених на два табори. Одні стверджують, що плями і розводи на багатьох статуях є не результатом віку і знебарвлення, як припускали вчені століттями, а залишками яскравих кольорів, у які скульптури були розфарбовані багато століть тому.

Однак, друга група дослідників стверджує, що мислителі епохи Відродження і Просвітництва, зокрема, чинили опір дикості кольору, вважаючи за краще дотримуватися віри в ідеальній білій формі.

Крім того, переважна більшість статуй у колекції музею, що складається з 600 штук, належать грекам і римлянам, які в принципі не могли бути темношкірими.

Фото: Museum of Classical Archaeology/Twitter

Аналогічної думки дотримуються і спонсори Кембриджського університету. Ідею з панелями, що пояснюють "білизну" римських статуй, вони називають "безперспективною й "екстраординарною".

Учені факультету класичної літератури жахнулися від планів, які були опубліковані в минулому місяці як частина "плану дій" після звинувачень у расизмі.

"Ви могли майже зрозуміти, що це виходило від студента, але ідея про те, що це було схвалено факультетом, настільки ж жахлива, як і комічна", — заявив один з академіків журналістам.

План був складений після того, як минулого літа було направлено відкритого листа голові ради факультету класичної літератури, у якому містився заклик "публічно визнати проблеми расизму в класичній науці і необхідність активної антирасистської роботи в рамках нашої дисципліни".

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