Звезда сериала "Династия" Майкл Нейдер умер на 77-м году жизни

За 10 дней до смерти у актера диагностировали неизлечимое онкологическое заболевание.

Актер Майкл Нейдер, сыгравший одну из главных ролей в суперпопулярном в 80-ых сериале "Династия", скончался на 77-м году жизни. Это произошло ровно через 10 дней после того, как врачи диагностировали у него рак, сообщает Daily Mail со ссылкой на информацию от жены Нейдера Джоди Листер.

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Мужчина скончался в семейном доме в Северной Калифорнии. С ним в этот момент была супруга и собака Шторм, взятая актером из приюта в 2018 году.

[ + – ] Пес Шторм был с актером до последнего вздоха Фото: Michael Nader/Facebook

"Его смерть и диагноз были внезапными и неожиданными, и я никогда не испытывала такой агонии, как смерть моей второй половинки на моих глазах. Его любили многие, и он дорожил своими поклонниками, их письмами и электронной почтой. Он ответил им всем", – рассказала вдова актера.

По словам Джоди, когда у мужа обнаружили неизлечимую болезнь, Майкл писал мемуары.

"Перед смертью он работал над книгой о своей жизни и пристрастиях. У него было так много талантов и навыков, что трудно представить себе жизнь без его прекрасного и чудесного присутствия, радости и смеха", – отметила Листер.

[ + – ] О смерти актера в соцсети сообщила его жена Джоди Листер, с которой он прожил 18 лет

Майкл прославился после того, как исполнил роль Фарнсворта Декстера, красивого мужа главной зодейки "Династии" Алексис Кэррингтон в исполнении Джоан Коллинз. На его счету также роль Дмитрия Марика в мыльной опере "Все мои дети".

[ + – ] Роль в сериале "Династия" сделала Надера знаменитым Фото: Соцсети

В недописанных мемуарах актер среди прочего рассказал о своей длительной борьбе с наркозависимостью. Употреблять марихуану и другие наркотики он начал, когда ему было всего 15 лет. В 1997 году Майкл был арестован за вождение в нетрезвом виде, а в машине в это время находилась его 13-летняя дочь Линдси. В 2001 году актера снова арестовали. В этот раз – за попытку продать кокаин сотруднику полиции под прикрытием в ночном клубе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Этот инцидент заставил его завязать с наркотиками и пройти полный курс лечения и реабилитации.

[ + – ] Справиться с наркозависимостью актеру помогли жена Джоди и собаки, которых супруги брали из приютов Фото: Michael Nader/Facebook

Актер родился в Лос-Анджелесе и начал работать в подростковом возрасте. Впервые он появился на экране в фильме "Пляжная вечеринка" в 1963 году. Затем красивый Надер снялся еще в нескольких "пляжных" картинах, где неизменно представал в образе атлетически сложенного сердцееда.

От образа "пляжного парня" ему удалось уйти, получив роль в ситкоме "Гиджет". В 1970-х он играл Кевина Томпсона в сериале "Как вращается мир".

Мировая слава к Нейдеру пришла после того, как в 1983 году он вошел в актерский состав "Династии", сыграв темноволосого красавца Декстера, который привлек внимание Алексис. Декс отказался стать мальчиком-игрушкой для избалованной дамы и хотел более серьезных отношений, но она сопротивлялась, пока они, наконец, не поженились.

В соцсети актриса оставила трогательное послание по поводу смерти Майкла, опубликовав совместное фото.

"Очень грустно слышать о смерти моего экранного мужа и любовника #michaelnader aka #dexdexter — мне нравилось работать с ним, и его персонаж был прекрасной смесью жесткого и нежного. #alexis было безумием отвергать его! #rip #ripmichaelnader", – говорится в подписи.

[ + – ] Майкл Нейдер и Джоан Коллинз

Напомним, Джоан Коллинз решила продать украшения с бриллиантами, в которых снималась в "Династии", на аукционе. Вырученные деньги ушли на благотворительность.