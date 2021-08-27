Зірка серіалу "Династія" Майкл Нейдер помер на 77-му році життя

За 10 днів до смерті в актора діагностували невиліковне онкологічне захворювання.

Актор Майкл Нейдер, який зіграв одну з головних ролей у суперпопулярному у 80-х серіалі "Династія", помер на 77-му році життя. Це сталося рівно через 10 днів після того, як лікарі діагностували в нього рак, повідомляє Daily Mail з посиланням на інформацію від дружини Нейдера Джоді Лістер.

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Чоловік помер у сімейному будинку в Північній Каліфорнії. З ним у цей момент була дружина і собака Шторм, узята актором з притулку у 2018 році.

[ + – ] Пес Шторм був з актором до останнього подиху Фото: Michael Nader/Facebook

"Його смерть і діагноз були раптовими і несподіваними, і я ніколи не відчувала такої агонії, як смерть моєї другої половинки на моїх очах. Його любили, і він дорожив своїми шанувальниками, їхніми листами й електронною поштою. Він відповів їм усім", — розповіла вдова актора.

За словами Джоді, коли в чоловіка виявили невиліковну хворобу, Майкл писав мемуари.

"Перед смертю він працював над книгою про своє життя і пристрасті. У нього було так багато талантів і навичок, що важко уявити собі життя без його прекрасної і чудової присутності, радості і сміху", — зазначила Лістер.

[ + – ] Про смерть актора в соцмережі повідомила його дружина Джоді Лістер, з якою він прожив 18 років

Майкл прославився після того, як виконав роль Фарнсворта Декстера, красивого чоловіка головної злодійки "Династії" Алексіс Керрінгтон у виконанні Джоан Коллінз. На його рахунку також роль Дмитра Маріка в мильній опері "Усі мої діти".

[ + – ] Роль у серіалі "Династія" зробила Нейдера знаменитим Фото: Соцсети

У недописаних мемуарах актор серед іншого розповів про свою тривалу боротьбу з наркозалежністю. Вживати марихуану та інші наркотики він почав, коли йому було всього 15 років. У 1997 році Майкл був заарештований за водіння в нетверезому стані, а в машині в цей час перебувала його 13-річна дочка Ліндсі. У 2001 році актора знову заарештували. Цього разу — за спробу продати кокаїн співробітнику поліції під прикриттям у нічному клубі Іст-Віллидж у Нью-Йорку. Цей інцидент змусив його зав'язати з наркотиками і пройти повний курс лікування і реабілітації.

[ + – ] Впоратися з наркозалежністю акторові допомогли дружина Джоді і собаки, яких подружжя брало з притулків Фото: Michael Nader/Facebook

Актор народився в Лос-Анджелесі і почав працювати в підлітковому віці. Уперше він з'явився на екрані у фільмі "Пляжна вечірка" в 1963 році. Потім красивий Нейдер знявся ще в декількох "пляжних" картинах, де незмінно поставав в образі атлетичного серцеїда.

Від образу "пляжного хлопця" йому вдалося втекти, отримавши роль у ситкомі "Гіджет". У 1970-х він грав Кевіна Томпсона в серіалі "Як обертається світ".

Світова слава до Нейдера прийшла після того, як у 1983 році він увійшов до акторського складу "Династії", зігравши темноволосого красеня Декстера, який привернув увагу Алексіс. Декс відмовився стати хлопчиком-іграшкою для розпещеної дами і хотів більш серйозних відносин, але вона чинила опір, поки вони нарешті не одружилися.

У соцмережі актриса залишила зворушливе послання з приводу смерті Майкла, опублікувавши спільне фото.

"Дуже сумно чути про смерть мого екранного чоловіка і коханця #michaelnader aka #dexdexter — мені подобалося працювати з ним, і його персонаж був прекрасною сумішшю жорсткого і ніжного. #Alexis було божевіллям відмовлятися від нього! #Rip #ripmichaelnader", — йдеться в підписі.

[ + – ] Майкл Нейдер і Джоан Коллінз

Нагадаємо, Джоан Коллінз вирішила продати прикраси з діамантами, у яких знімалася в "Династії", на аукціоні. Вилучені гроші пішли на благодійність.