Тома Круза ограбили на съемках фильма "Миссия невыполнима - 7"

Из угнанной машины актера исчезли его личные вещи, которые он оценил в несколько тысяч долларов.

59-летний голливудский актер Том Круз подвергся ограблению: его автомобиль BMW стоимостью более $137 тысяч был украден со стоянки возле Гранд-отеля в Бирмингеме, где проходят съемки седьмой части франшизы "Миссия невыполнима", сообщают западные СМИ.

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Угнанное транспортное средство, пропажу которого заметил телохранитель актера, было обнаружено благодаря электронной системе слежения, однако все личные вещи Круза стоимостью в несколько тысяч долларов из авто исчезли.

Позже оказалось, что воры использовали сканер для копирования сигнала от брелка зажигания автомобиля, когда он был припаркован возле отеля, что и позволило им угнать BMW знаменитости. Сам Круз в это время снимал сцены для "Миссия невыполнима 7" в торговом центре Бирмингема вместе со своей партнершей по фильму Хейли Этвелл, с которой ему приписывают роман.

"Миссия невыполнима" — это серия фильмов, на данный момент состоящая из шести частей, снятых с 1996 по 2018 год и основанных на одноименном телесериале. Сюжет рассказывает о приключениях агента Итана Ханта, которого Круз играет во всех картинах.

Съемки седьмого фильма несколько раз приостанавливались из-за пандемии и паранойи Тома по поводу вакцинации всех перед возобновлением работы или соблюдения протоколов COVID.

Релиз боевика запланирован на 27 мая 2022 года.