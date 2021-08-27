Тома Круза ограбили на съемках фильма "Миссия невыполнима - 7"
Из угнанной машины актера исчезли его личные вещи, которые он оценил в несколько тысяч долларов.
59-летний голливудский актер Том Круз подвергся ограблению: его автомобиль BMW стоимостью более $137 тысяч был украден со стоянки возле Гранд-отеля в Бирмингеме, где проходят съемки седьмой части франшизы "Миссия невыполнима", сообщают западные СМИ.
Угнанное транспортное средство, пропажу которого заметил телохранитель актера, было обнаружено благодаря электронной системе слежения, однако все личные вещи Круза стоимостью в несколько тысяч долларов из авто исчезли.
Позже оказалось, что воры использовали сканер для копирования сигнала от брелка зажигания автомобиля, когда он был припаркован возле отеля, что и позволило им угнать BMW знаменитости. Сам Круз в это время снимал сцены для "Миссия невыполнима 7" в торговом центре Бирмингема вместе со своей партнершей по фильму Хейли Этвелл, с которой ему приписывают роман.
"Миссия невыполнима" — это серия фильмов, на данный момент состоящая из шести частей, снятых с 1996 по 2018 год и основанных на одноименном телесериале. Сюжет рассказывает о приключениях агента Итана Ханта, которого Круз играет во всех картинах.
Съемки седьмого фильма несколько раз приостанавливались из-за пандемии и паранойи Тома по поводу вакцинации всех перед возобновлением работы или соблюдения протоколов COVID.
Релиз боевика запланирован на 27 мая 2022 года.