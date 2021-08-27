Тома Круза пограбували на зйомках фільму "Місія нездійсненна — 7"

З викраденої машини актора зникли його особисті речі, які він оцінив у кілька тисяч доларів.

59-річного голлівудського актора Тома Круза пограбували: його автомобіль BMW вартістю понад $ 137 тисяч був вкрадений зі стоянки біля Гранд-готелю в Бірмінгемі, де проходять зйомки сьомої частини франшизи "Місія нездійсненна", повідомляють західні ЗМІ.

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Викрадений транспортний засіб, зникнення якого помітив охоронець актора, було виявлено завдяки електронній системі стеження, проте всі особисті речі Круза вартістю в кілька тисяч доларів з авто зникли.

Пізніше виявилося, що злодії використовували сканер для копіювання сигналу від брелока запалювання автомобіля, коли він був припаркований біля готелю, що й дозволило їм викрасти BMW знаменитості. Сам Круз у той час знімав сцени для "Місія нездійсненна — 7" у торговому центрі Бірмінгема разом зі своєю партнеркою по фільму Гейлі Етвелл, з якою йому приписують роман.

"Місія нездійсненна" — це серія фільмів, наразі складається з шести частин, знятих із 1996 по 2018 рік і заснованих на однойменному телесеріалі. Сюжет розповідає про пригоди агента Ітана Ханта, якого Круз грає у всіх картинах.

Зйомки сьомого фільму кілька разів припинялися через пандемію і параною Тома з приводу вакцинації всіх перед відновленням роботи або дотримання протоколів COVID.

Реліз бойовика заплановано на 27 травня 2022 року.