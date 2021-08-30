Соседи принца Гарри и Меган Маркл пожаловались на вонь от фабрики по выращиванию каннабиса
20 оранжерей находятся в 10 минутах езды от семейного дома герцогов Сассекских.
Соседи герцогов Сассекских в Монтесито (Калифорния) пожаловались на вонь от гигантской фермы по выращиванию каннабиса, которая находится недалеко от особняка знаменитой пары, пишет The Sun.
Дело в том, что жилище Меган Маркл и принца Гарри находится в 10 минутах езды от 20 больших оранжерей, где легально выращивается каннабис.
По словам одного из проживающих в Монтесито, зловоние было очень сильным.
"Вонь становилась все сильнее и приближалась. Я ехал по автостраде, и мне в нос сильно ударил запах. Мне пришлось остановиться. Это заставило меня полностью потерять ход мыслей. Многие люди здесь страдают", – рассказал журналистам 60-летний Грегори Гандруд.
Ричард Минардс, еще один сосед герцогов Сассекских, добавил:
"Выращивание каннабиса поблизости здесь стало законным в 2016 году, и многие производители ухватились за это".
В конце концов местные жители подали ряд жалоб, что побудило компанию установить новые "системы контроля запаха". В ответ и Коалиция ответственной каннабиса Санта-Барбары, и Ассоциация ответственных производителей каннабиса пообещали "новый расширенный процесс реагирования на запахи".
Издание отмечает, что и принц Гарри, и Меган Марк прекрасно знают, что такое каннабис. Так, ранее внук королевы Великобритании признавался, что курил травку в подростковом возрасте, а когда ему было 17 лет, принц Чарльз отправил его на день в наркологическую клинику.
Меган дала гостям покурить косяк на своей первой свадьбе на Ямайке, где наркотики разрешены законом, в 2011 году.
Напомним, пара обзавелась роскошным особняком в пригороде Санта-Барбары в прошлом году, купив дом с девятью спальнями за более чем $14 млн.
Монтесито – популярный район среди знаменитостей, а у Меган и Гарри много очень известных соседей, в том числе несколько их близких друзей. Так, неподалеку в роскошном доме с огромными лужайками и потрясающим видом на море живет их подруга, телеведущая Опра Уинфри.
Ранее соседи герцогов жаловались на то, что с переездом Меган и Гарри привычный уклад жизни в Монтесито был нарушен.