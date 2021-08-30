Сусіди принца Гаррі і Меган Маркл поскаржилися на сморід від фабрики з вирощування канабісу

20 оранжерей розташовані за 10 хвилин їзди від сімейного будинку герцогів Сассекських.

Сусіди герцогів Сассекських у Монтесіто (Каліфорнія) поскаржилися на сморід від гігантської ферми з вирощування канабісу, яка розташована недалеко від особняка знаменитої пари, пише The Sun.

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Справа в тому, що житло Меган Маркл і принца Гаррі розташоване за 10 хвилин їзди від 20 великих оранжерей, де легально вирощується канабіс.

За словами одного із жителів Монтесіто, сморід був дуже сильним.

"Сморід ставав усе сильнішим і наближався. Я їхав по автостраді, і мені в ніс сильно вдарив запах. Мені довелося зупинитися. Це змусило мене повністю втратити хід думок. Багато людей тут страждає", — розповів журналістам 60-річний Грегорі Гандруд.

[ + – ] Особняк принца Гаррі і Меган Маркл у Монтесіто Фото: Соцмережі

Річард Мінардс, ще один сусід герцогів Сассекських, додав:

"Вирощування канабісу поблизу тут стало законним у 2016 році, і багато виробників вхопилися за це".

Зрештою місцеві жителі подали ряд скарг, що спонукало компанію встановити нові "системи контролю запаху". У відповідь і Коаліція відповідального канабісу Санта-Барбари, і Асоціація відповідальних виробників канабісу пообіцяли "новий розширений процес реагування на запахи".

Видання зазначає, що і принц Гаррі, і Меган Марк прекрасно знають, що таке канабіс. Так, раніше онук королеви Великобританії зізнавався, що курив травку в підлітковому віці, а коли йому було 17 років, принц Чарльз відправив його на день у наркологічну клініку.

Меган дала гостям покурити косяк на своєму першому весіллі на Ямайці, де наркотики дозволені законом, у 2011 році.

Нагадаємо, пара обзавелася розкішним особняком у передмісті Санта-Барбари в минулому році, придбавши будинок з дев'ятьма спальнями за понад $14 млн.

Монтесіто — популярний район серед знаменитостей, а в Меган і Гаррі багато дуже відомих сусідів, зокрема кілька їхніх близьких друзів. Так, неподалік у розкішному будинку з величезними галявинами і приголомшливим краєвидом на море живе їхня подруга, телеведуча Опра Вінфрі.

Раніше сусіди герцогів скаржилися на те, що з переїздом Меган і Гаррі звичний порядок життя в Монтесіто був порушений.