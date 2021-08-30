"Не спросили разрешения". Канье Уэст поскандалил с Universal из-за нового альбома

В Universal Music обвинения артиста назвали "абсурдными".

Американский рэпер Канье Уэст, устроивший недавно третье предпрослушивание своего 10-го альбома Donda с новым перфомансом на стадионе в Чикаго, пылающей копией дома, где вырос, и Ким Кардашьян в свадебном наряде, не на шутку разозлился после того, как Universal Music 29 августа выпустили долгожданный альбом Donda без его разрешения. Об этом он написал на своей странице в соцсети, предварительно удалив все более ранние фото и видео.

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"Universal выпустила мой альбом без моего разрешения, и они заблокировали Jail 2 от включения в альбом", – говорится в публикации.

В свою очередь Universal назвали утверждение Уэста "абсурдным".

Что же касается удаленного трека Jail Pt 2, который на диске идет под 24-м номером, то он появился на потоковых сервисах только через несколько часов после появления альбома. Оказалось, что рэпер DaBaby, (настоящее имя музыканта Джонатан Кирк) исполняющий трек, ранее подвергся критике за гомофобные комментарии, сделанные им на музыкальном фестивале Rolling Loud в Майами в прошлом месяце. Это и послужило причиной удаления его песни, которую затем все же вернули.

Еще один скандальный участник создания альбома – Мэрилин Мэнсон. Он написал для пластинки песню Jail вместе с мужем Бейонсе Jay-Z.Как известно, недавно его обвинили в сексуальном насилии и изнасиловании.

И DaBaby, и Мэрилин Мэнсон выступили в прошлый четверг в Чикаго на прослушивании альбома. Мировой релиз Donda был запланирован на 27 августа, однако позже Канье аннулировал эту дату. На Apple Music датой премьеры альбома указали 3 сентября, однако он вышел раньше.

Диск рэпера, в который вошли 27 композиций, назван в честь его покойной матери Донды, всегда верившей в музыкальный талант сына и всячески его поддерживающей. Именно она оплатила первую студийную запись Канье, когда тому было всего 13 лет.