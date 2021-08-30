"Не запитали дозволу". Каньє Вест поскандалив з Universal через новий альбом

В Universal Music звинувачення артиста назвали "абсурдними".

Американський репер Каньє Вест, який влаштував недавно третє передпрослуховування свого 10-го альбому Donda з новим перфомансом на стадіоні в Чикаго, палаючою копією будинку, де виріс, і Кім Кардаш'ян у весільному вбранні, не на жарт розлютився після того, як Universal Music 29 серпня випустили довгоочікуваний альбом Donda без його дозволу. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі, попередньо видаливши всі більш ранні фото та відео.

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"Universal випустила мій альбом без мого дозволу, і вони заблокували Jail 2 від включення в альбом", — йдеться в публікації.

У свою чергу Universal назвала твердження Веста "абсурдним".

Що ж стосується видаленого треку Jail Pt 2, який на диску йде під 24-м номером, то він з'явився на потокових сервісах тільки через кілька годин після появи альбому. Виявилося, що репера DaBaby, (справжнє ім'я музиканта Джонатан Кірк) який виконує трек, раніше критикували за гомофобні коментарі, зроблені ним на музичному фестивалі Rolling Loud в Маямі минулого місяця. Це й стало причиною видалення його пісні, яку потім все ж повернули.

Ще один скандальний учасник створення альбому — Мерилін Менсон. Він написав для платівки пісню Jail разом із чоловіком Бейонсе Jay-Z.Как відомо, нещодавно його звинуватили в сексуальному насильстві та зґвалтуванні.

І DaBaby, і Мерилін Менсон виступили минулого четверга в Чикаго на прослуховуванні альбому. Світовий реліз Donda був запланований на 27 серпня, проте пізніше Каньє анулював цю дату. На Apple Music датою прем'єри альбому вказали 3 вересня, проте він вийшов раніше.

Диск репера, куди увійшли 27 композицій, названий на честь його покійної матері Донди, яка завжди вірила в музичний талант сина і всіляко його підтримувала. Саме вона заплатила за перший студійний запис Каньє, коли тому було лише 13 років.