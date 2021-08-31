Бывшая любовница президента Кеннеди сравнила его с Харви Вайнштейном
На момент начала романа с 20-летней Дианой де Вег 41-летний Кеннеди уже пять лет был женат на Жаклин и воспитывал вместе с ней сына и дочь.
35-й президент США Джон Ф. Кеннеди, убитый в Техасе в ноябре 1963 года, прожил всего 46 лет, однако за это время прославился не только как глава государства, но и как человек с бурной личной жизнью. Точное количество его любовниц неизвестно до сих пор, но самой яркой из них была икона Голливуда Мэрилин Монро, которой совершенно не мешало наличие законной супруги.
Однако не Мэрилин единой. Ресурс Air Mail опубликовал на своих страницах письмо американки Дианы де Вег, которая утверждает, что пережила четырехлетний роман с любвеобильным Кеннеди, причем отзывалась об этих отношениях как о "совсем неромантической истории".
По словам 83-летней Дианы, в 1958 году она была 20-летней девушкой, студенткой Radcliffe College в Кембридже, а Кеннеди уже исполнился 41 год, он пять лет состоял в браке с Жаклин и являлся отцом двоих детей.
Они познакомились во время званого ужина в честь американского президента. Кеннеди сам подошел к столику, где сидела де Вег. Позже он признается ей, что "увидел в ней нечто особенное". Встретившись несколько раз, они переместились в квартиру сенатора в Бостоне, где проводили вместе время как любовники. Еще одним местом встреч был Нью-Йорк.
Диана признавалась, что она чувствовала угрызения совести, встречаясь с женатым политиком, однако старалась поменьше думать об этом, поскольку так было "просто и удобно одновременно". Сам же Кеннеди никогда не заикался о своем семейном статусе.
С началом предвыборной кампании на пост президента США Диана переезжает в Вашингтон, чтобы помогать ему, и устраивается в Конгресс на позицию, организованную для нее любовником. Однако уже вскоре отношения дали трещину, поскольку среди тех, кто окружал Кеннеди, появился отец Дианы, даже не подозревающий о тайном романе дочери.
В результате будущий президент все больше начал дистанцироваться и отдалять Диану от себя, а та, страдающая от равнодушия любовника, постоянно упрекала его в изменах. Однажды, поймав себя на мысли о том, что за все четыре года отношении Джон ни разу ни слова не сказал ей о любви, она переехала в Париж, где начала жизнь с ноля.
Женщина очень долго молчала о том, что у нее было с президентом США. Однако движение жертв сексуального насилия #MeToo способствовало тому, что она поделилась историей. По ее словам, в этом романе были "неравенство и идеализация". Она даже сравнила Кеннеди с Харви Вайнштейном, отметив из сходство по силе влияния на молоденьких девушек.
"Каким бы великим ни был этот человек, он, как и многие, находился во власти мужского убеждения: видишь симпатичную женщину — владей ею", – подчеркнула она и предостерегла других от романов со зрелыми мужчинами. Однако в конце Диана призналась, что именно благодаря своему опыту, подаренному ей покойным американским президентом, она стала тем человеком, которым является на данный момент.
Харви Вайнштейн, о котором упоминает Диана, – известный голливудский продюсер и основатель киностудии Miramax Films. Более 80 женщин, среди которых такие известные актрисы как Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и другие, обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Вайнштейн сначала отрицал все обвинения, однако потом признался, что предлагал женщинам работу в обмен на секс. В итоге он был приговорен к 23 годам тюрьмы.
Ранее мы писали о том, что довелось пережить в браке Жаклин Кеннеди, и как эта женщина стала частью мировой истории.