Бывшая любовница президента Кеннеди сравнила его с Харви Вайнштейном

На момент начала романа с 20-летней Дианой де Вег 41-летний Кеннеди уже пять лет был женат на Жаклин и воспитывал вместе с ней сына и дочь.

35-й президент США Джон Ф. Кеннеди, убитый в Техасе в ноябре 1963 года, прожил всего 46 лет, однако за это время прославился не только как глава государства, но и как человек с бурной личной жизнью. Точное количество его любовниц неизвестно до сих пор, но самой яркой из них была икона Голливуда Мэрилин Монро, которой совершенно не мешало наличие законной супруги.

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Однако не Мэрилин единой. Ресурс Air Mail опубликовал на своих страницах письмо американки Дианы де Вег, которая утверждает, что пережила четырехлетний роман с любвеобильным Кеннеди, причем отзывалась об этих отношениях как о "совсем неромантической истории".

По словам 83-летней Дианы, в 1958 году она была 20-летней девушкой, студенткой Radcliffe College в Кембридже, а Кеннеди уже исполнился 41 год, он пять лет состоял в браке с Жаклин и являлся отцом двоих детей.

Они познакомились во время званого ужина в честь американского президента. Кеннеди сам подошел к столику, где сидела де Вег. Позже он признается ей, что "увидел в ней нечто особенное". Встретившись несколько раз, они переместились в квартиру сенатора в Бостоне, где проводили вместе время как любовники. Еще одним местом встреч был Нью-Йорк.

Диана признавалась, что она чувствовала угрызения совести, встречаясь с женатым политиком, однако старалась поменьше думать об этом, поскольку так было "просто и удобно одновременно". Сам же Кеннеди никогда не заикался о своем семейном статусе.

[ + – ] Жаклин Кеннеди – единственная официальная супруга Джона Ф. Кеннеди Фото: Фото из открытых источников

С началом предвыборной кампании на пост президента США Диана переезжает в Вашингтон, чтобы помогать ему, и устраивается в Конгресс на позицию, организованную для нее любовником. Однако уже вскоре отношения дали трещину, поскольку среди тех, кто окружал Кеннеди, появился отец Дианы, даже не подозревающий о тайном романе дочери.

В результате будущий президент все больше начал дистанцироваться и отдалять Диану от себя, а та, страдающая от равнодушия любовника, постоянно упрекала его в изменах. Однажды, поймав себя на мысли о том, что за все четыре года отношении Джон ни разу ни слова не сказал ей о любви, она переехала в Париж, где начала жизнь с ноля.

Женщина очень долго молчала о том, что у нее было с президентом США. Однако движение жертв сексуального насилия #MeToo способствовало тому, что она поделилась историей. По ее словам, в этом романе были "неравенство и идеализация". Она даже сравнила Кеннеди с Харви Вайнштейном, отметив из сходство по силе влияния на молоденьких девушек.

"Каким бы великим ни был этот человек, он, как и многие, находился во власти мужского убеждения: видишь симпатичную женщину — владей ею", – подчеркнула она и предостерегла других от романов со зрелыми мужчинами. Однако в конце Диана призналась, что именно благодаря своему опыту, подаренному ей покойным американским президентом, она стала тем человеком, которым является на данный момент.

Харви Вайнштейн, о котором упоминает Диана, – известный голливудский продюсер и основатель киностудии Miramax Films. Более 80 женщин, среди которых такие известные актрисы как Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и другие, обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Вайнштейн сначала отрицал все обвинения, однако потом признался, что предлагал женщинам работу в обмен на секс. В итоге он был приговорен к 23 годам тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что довелось пережить в браке Жаклин Кеннеди, и как эта женщина стала частью мировой истории.