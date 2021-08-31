Колишня коханка президента Кеннеді порівняла його з Гарві Вайнштайном

На момент початку роману з 20-річною Діаною де Вег 41-річний Кеннеді вже п'ять років був одружений із Жаклін і виховував разом із нею сина і дочку.

35-й президент США Джон Ф. Кеннеді, вбитий в Техасі в листопаді 1963 року, прожив усього 46 років, проте за цей час прославився не тільки як глава держави, а й як людина з бурхливим особистим життям. Точна кількість його коханок невідома досі, але найяскравішою з них була ікона Голівуду Мерілін Монро, якій абсолютно не заважала наявність законної дружини.

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Однак не Мерілін єдиною. Ресурс Air Mail опублікував на своїх сторінках лист американки Діани де Вег, яка стверджує, що пережила чотирирічний роман з велелюбним Кеннеді, причому відгукувалася про ці стосунки як про "зовсім неромантичну історію".

За словами 83-річної Діани, в 1958 році вона була 20-річною дівчиною, студенткою Radcliffe College у Кембриджі, а Кеннеді вже виповнився 41 рік, він п'ять років був одружений із Жаклін і був батьком двох дітей.

Вони познайомилися під час званої вечері на честь американського президента. Кеннеді сам підійшов до столика, де сиділа де Вег. Пізніше він зізнається їй, що "побачив у ній щось особливе". Зустрівшись кілька разів, вони перемістилися в квартиру сенатора в Бостоні, де проводили разом час як коханці. Ще одним місцем зустрічей був Нью-Йорк.

Діана зізнавалася, що вона відчувала докори сумління, зустрічаючись з одруженим політиком, однак намагалася менше думати про це, оскільки так було "просто і зручно одночасно". Сам же Кеннеді ніколи не заїкався про свій сімейний статус.

[ + – ] Жаклін Кеннеді — єдина офіційна дружина Джона Ф. Кеннеді Фото: Фото из открытых источников

З початком передвиборної кампанії на посаду президента США Діана переїжджає до Вашингтона, щоб допомагати йому, і влаштовується в Конгрес на позицію, організовану для неї коханцем. Однак уже незабаром стосунки дали тріщину, оскільки серед тих, хто оточував Кеннеді, з'явився батько Діани, навіть не підозрюючи про таємний роман дочки.

Зрештою майбутній президент все більше почав дистанціюватися і віддаляти Діану від себе, а та, яка страждає від байдужості коханця, постійно дорікала йому в зрадах. Одного разу, піймавши себе на думці про те, що за всі чотири роки стосунків Джон жодного разу ні слова не сказав їй про любов, вона переїхала в Париж, де почала життя з нуля.

Жінка дуже довго мовчала про те, що в неї було з президентом США. Однак рух жертв сексуального насильства #MeToo сприяв тому, що вона поділилася історією. За її словами, в цьому романі були "нерівність та ідеалізація". Вона навіть порівняла Кеннеді з Гарві Вайнштайном, зазначивши схожість за силою впливу на молоденьких дівчат.

"Яким би великим не був цей чоловік, він, як і більшість, перебував під владою чоловічого переконання: бачиш симпатичну жінку — володій нею", — підкреслила вона і застерегла інших від романів зі зрілими чоловіками. Однак наприкінці Діана зізналася, що саме завдяки своєму досвіду, подарованому їй покійним американським президентом, вона стала тією людиною, якою є нині.

Гарві Вайнштайн, про якого згадує Діана, — відомий голлівудський продюсер і засновник кіностудії Miramax Films. Більше 80 жінок, серед яких такі відомі акторки як Анджеліна Джолі, Ума Турман, Гвінет Пелтроу та інші, звинуватили його в сексуальних домаганнях і насильстві. Вайнштайн спочатку заперечував усі звинувачення, проте потім зізнався, що пропонував жінкам роботу в обмін на секс. Зрештою він був засуджений до 23 років в'язниці.

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