Не Кейт: СМИ назвали самую красивую женщину в королевской семье Великобритании

В 2016 году Амелия Виндзор заявила о себе как о модели и уже успела посотрудничать с рядом известных брендов.

26-летняя Амелия Виндзор, младшая дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса, и Сильваны Виндзор, графини Сент-Эндрюс. Внучка принца Эдварда, герцога Кентского, двоюродного брата королевы, и праправнучка короля Георга V, по версии ресурса MyLondon, является самой красивой представительницей королевской семьи Великобритании. Девушка занимает 42-е место в очереди на престол и является троюродной сестрой принцев Уильяма и Гарри.

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Амелия с 2016 года успешно строит модельную карьеру и ведет очень гламурный образ жизни. Образование она получала в школе Святой Марии в Аскоте, прежде чем взять промежуточный год и поступить в Эдинбургский университет, где изучала французский и итальянский языки. Затем Амелия подписала контракт с ведущим модельным агентством Storm Models, открывшим миру Кейт Мосс и Кару Делевинь.

Фото: Амелия Виндзор/Instagram

Мисс Виндзор участвовала в показах Dolce и Gabbana, была лицом бренда макияжа Illamasqua и часто появлялась в первых рядах на модных показах по всему миру. Она также сотрудничала с такими компаниями как Azzedine Alaia и Bvlgari.

Амелия активно выступает за защиту окружающей среды и проповедует осознанное потребление.

"Мы все знаем об огромном кризисе пластика и его влиянии на нашу планету. Мода играет в этом ключевую роль, но также есть способы справиться с этим. Стелла Маккартни – это тот человек, на кого стоит равняться в этом смысле, она делает более важным в своей коллекции то, что вы можете быть экологичными и стильными. Это должно быть то, на что сейчас обращают внимание все, когда они делают покупки", – отметила она в одном из своих интервью.

Фото: Амелия Виндзор/Instagram

Амелия вместе со своей старшей сестрой леди Мариной Виндзор живет в квартире в фешенебельном лондонском районе Ноттинг-Хилл, которую она однажды назвала "маленьким убежищем". Свою повседневную жизнь девушка показывает в Instagram.

Тем временем Кейт Миддлтон, супруга будущего короля Великобритании, продолжает оставаться иконой стиля, а за ее образами пристально следят модницы по всему миру. Совсем недавно герцогиня Кембриджская вернула моду на розовый цвет.