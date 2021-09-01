Не Кейт: ЗМІ назвали найкрасивішу жінку в королівській родині Великобританії

У 2016 році Амелія Віндзор заявила про себе як про модель і вже встигла попрацювати із низкою відомих брендів.

26-річна Амелія Віндзор, молодша дочка Джорджа Віндзора, графа Сент-Ендрюса, і Сільвани Віндзор, графині Сент-Ендрюс. Внучка принца Едварда, герцога Кентського, двоюрідного брата королеви, і праправнучка короля Георга V, за версією ресурсу MyLondon, є найкрасивішою представницею королівської сім'ї Великобританії. Дівчина посідає 42-е місце в черзі на престол і є троюрідною сестрою принців Вільяма і Гаррі.

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Амелія з 2016 року успішно будує модельну кар'єру і веде дуже гламурний образ життя. Освіту вона отримувала в школі Святої Марії в Аскоті, перш ніж взяти проміжний рік і вступити в Единбурзький університет, де вивчала французьку й італійську мови. Потім Амелія підписала контракт із провідним модельним агентством Storm Models, який відкрив світу Кейт Мосс і Кару Делевінь.

Фото: Амелия Виндзор/Instagram

Міс Віндзор брала участь у показах Dolce і Gabbana, була обличчям бренду макіяжу Illamasqua і часто з'являлася в перших рядах на модних показах по всьому світу. Вона також співпрацювала з такими компаніями як Azzedine Alaia та Bvlgari.

Амелія активно виступає за захист навколишнього середовища і проповідує усвідомлене споживання.

"Ми всі знаємо про величезну кризу пластику та його вплив на нашу планету. Мода грає в цьому ключову роль, але також є способи впоратися з цим. Стелла Маккартні — це та людина, на кого варто рівнятися в цьому сенсі, вона робить більш важливим у своїй колекції те, що ви можете бути екологічними і стильними. Це повинно бути те, на що зараз звертають увагу всі, коли вони роблять покупки", — зазначила вона в одному зі своїх інтерв'ю.

Фото: Амелия Виндзор/Instagram

Амелія разом зі своєю старшою сестрою леді Мариною Віндзор живе в квартирі у фешенебельному лондонському районі Ноттінг-Гілл, яку вона одного разу назвала "маленьким притулком". Свою повсякденне життя дівчина показує в Instagram.

Тим часом Кейт Міддлтон, дружина майбутнього короля Великобританії, продовжує залишатися іконою стилю, а за її образами пильно стежать модниці по всьому світу. Зовсім нещодавно герцогиня Кембриджська повернула моду на рожевий колір.