"Возможно, Украина приближается к Ренессансу". Ольга Сумская о позитивных подвижках власти

Звезда украинского кино Ольга Сумская рассказала Фокусу, какие позитивные изменения видит в стране и о том, как Владимир Зеленский носил ее на руках.

Отмечая недостатки нового руководства страны в эксклюзивном интервью Фокусу, Ольга Сумская вспоминает и некоторые позитивные изменения, к которым приложило руку руководство страны. В частности, это – отремонтированные дороги.

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"Я не могу давать оценку сегодняшнему положению Зеленского. Вчера, да, мы с ним обнимались на сцене, и Владимир Александрович даже носил меня на руках в скетчах [смеется]. Я играла его маму в одной из сценок "Квартала". Тогда мы задавали ему вопрос: "А идешь ли ты в президенты?" Он реагировал на это с недоумением, отвечая загадочно ни да, ни нет.

Когда это произошло, все были ошарашены и возлагали большие надежды на его правление. Он тогда сказал: "Главное, чтобы закончилась война". Но прошло два года, а война все не закончится. Хотя какие-то направления его деятельности мне нравятся. Очень хотелось бы назвать сегодняшний период Ренессансом. Возможно, мы к этому приближаемся — пока это Предренессанс.

Я хочу сказать о позитиве. Мы постоянно гастролируем, ездим по нашим дорогам, и как мы их раньше проклинали! Точнее, их отсутствие! Как вдруг они впервые за 30 лет появились. Вижу, что асфальт кладут качественно. Значит, можем строить и не красть при этом. Я имею возможность сравнивать: много лет снимаюсь в Польше и вижу, какие там шоссе. И сейчас у нас такие же. Значит, можно побороть и коррупцию в Автодоре", — говорит звезда сериала "Роксолана".

Напомним, в июне актриса Ольга Сумская записала видеообращение, в котором рассказала о неудобствах поездки в вагоне поезда "Укрзализныци", который не был оборудован кондиционером.