"Это сущий ад!" Сумская рассказала, как спасалась от жары в поезде "Кременчуг-Киев"

Актрисе пришлось обливаться водой в связи с тем, что в вагоне не было кондиционера.

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что ей более пяти часов пришлось ехать в вагоне поезда "Укрзализныци", не оборудованном кондиционером.

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На своей странице в соцсети Facebook она разместила видеообращение, в котором посетовала на невыносимые условия во время поездки.

По ее словам, ей пришлось более 5 часов ехать в поезде Кременчуг — Киев. Из-за жары в вагоне, не оснащенном кондиционером, актрисе пришлось несколько раз обливать себя водой.

"Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено. Поезд 791 "Кременчуг-Киев" – это сущий ад! Днем – +40, вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем? Это сплошной ужас!", – пожаловалась Сумская.

[ + – ] Ольга Сумская

Напоследок знаменитость посоветовала пассажирам при покупке билета проверять, оснащен ли данный поезд кондиционером. Подобная отметка есть в проездном документе.

Ранее мы сообщили, что поезд №749 по маршруту "Киев-Львов" отправился в столице без части пассажиров, уехав раньше указанного времени.

Также известно, что в поезде из Рахова в Киев после падения с верхней полки умер пассажир.

А в одном из вагонов поезда, который ехал из Рахова в Одессу, прорвало трубу. В итоге проводники вычерпывали воду из труб швабрами и вениками, а пассажиры жаловались на "невыносимую вонь".