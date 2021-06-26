"Це справжнє пекло!" Сумська розповіла, як рятувалася від спеки в поїзді "Кременчук-Київ"

Актрисі довелося обливатися водою у звʼязку з тим, що в вагоні не було кондиціонера.

Відома українська актриса Ольга Сумська розповіла, що їй більше пʼяти годин довелося їхати у вагоні поїзда "Укрзалізниці", в якому не було кондиціонера.

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На своїй сторінці в соцмережі Facebook вона розмістила відеозвернення, в якому поскаржилася на нестерпні умови під час поїздки.

За її словами, їй довелося понад 5 годин їхати в поїзді Кременчук — Київ. Через спеку в вагоні, не оснащеному кондиціонером, актрисі довелося кілька разів обливати себе водою.

"Виявляється є поїзди, де кондиціонування взагалі не передбачено. Поїзд 791 "Кременчук-Київ" — це справжнє пекло! Днем — +40, вагони стояли цілий день на сонці, уявляєте, як ми зараз їдемо? Це суцільний жах!", — поскаржилася Сумська.

[ + – ] Ольга Сумська

Наостанок знаменитість порадила пасажирам при купівлі квитка перевіряти, чи оснащений даний поїзд кондиціонером. Подібна помітка є в проїзному документі.

Раніше ми повідомили, що поїзд №749 за маршрутом "Київ-Львів" відправився зі столиці без частини пасажирів, виїхавши раніше зазначеного часу.

Також відомо, що в поїзді з Рахова до Києва після падіння з верхньої полиці помер пасажир.

А в одному з вагонів поїзда, який їхав з Рахова до Одеси, прорвало трубу. В результаті провідники вичерпували воду з труб швабрами і віниками, а пасажири скаржилися на "нестерпний сморід".