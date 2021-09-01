"Можливо, Україна наближається до Ренесансу". Ольга Сумська про позитивні зрушення влади

Зірка українського кіно Ольга Сумська розповіла Фокусу, які позитивні зміни бачить у країні і про те, як Володимир Зеленський носив її на руках.

Відзначаючи недоліки нового керівництва країни в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу, Ольга Сумська згадує й деякі позитивні зміни, до яких доклало руку керівництво країни. Зокрема, це відремонтовані дороги.

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"Я не можу давати оцінку сьогоднішнього стану Зеленського. Вчора, так, ми з ним обіймалися на сцені, і Володимир Олександрович навіть носив мене на руках у скетчах [сміється]. Я грала його маму в одній зі сценок "Кварталу". Тоді ми ставили йому запитання: "А йдеш ти в президенти?" Він реагував на це з подивом, відповідаючи загадково — ні так, ні ні.

Коли це сталося, всі були ошелешені й покладали великі надії на його правління. Він тоді сказав: "Головне, щоб закінчилася війна". Але минуло два роки, а війна все не закінчиться. Хоча якісь напрямки його діяльності мені подобаються. Дуже хотілося б назвати сьогоднішній період Ренесансом. Можливо, ми до цього наближаємося — поки це Передренесанс.

Я хочу сказати про позитив. Ми постійно гастролюємо, їздимо по наших дорогах, і як ми їх раніше проклинали! Точніше, їх відсутність! Як раптом вони вперше за 30 років з'явилися. Бачу, що асфальт кладуть якісно. Значить, можемо будувати і не красти при цьому. Я маю можливість порівнювати: багато років знімаюся в Польщі й бачу, які там шосе. І зараз у нас такі ж. Значить, можна побороти й корупцію в Автодорі", — говорить зірка серіалу "Роксолана".

Нагадаємо, в червні актриса Ольга Сумська записала відеозвернення, в якому розповіла про незручності поїздки в вагоні поїзда "Укрзалізниці", який не був обладнаний кондиціонером.