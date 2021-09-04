"Осталось вымыть старую комнату": alyona alyona завершила переезд к парню (фото)

По словам исполнительницы, она поняла, что Денис — это тот человек, с которым ей хочется жить долго и счастливо.

Украинский рэп-исполнитель alyona alyona съехалась со своим парнем Денисом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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По словам исполнительницы, впервые в ее жизни переезд состоит из трех этапов:

Перевозка вещей к молодому парню

перевозка вещей в Барышовку

перевозка части оборудования в офис

Последним этапом станет приезд в старую комнату, "вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило".

"И хотя я уже живу в Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Как интересно, год назад я переехала на улицу Сечевых Стрельцов, как раз в день объявления карантина в столице. Когда я туда переезжала, я думала о том, что я нахожусь в ста метрах от клуба Atlas и из своего окна буду видеть афиши концертов. Думала, что обязательно буду ходить на выступления и вдохновляться творчеством других. Но сложилось так, что за год проживания там, я не посетила ни один концерт", — пишет alyona alyona.

Также рэпер рассказала, что первое утро в статусе человека, который живет с парнем было очень приятным. Она поняла, что Денис — это тот человек, с которым ей хочется жить долго и счастливо.

Отметим, что лицо молодого человека alyona alyona не показывает.

Напомним, в Харькове появлялись ситилайты "с легкими" рэп-испольнительницы alyona alyona. Проект посвящен проблеме рака в Украине.

Недавно рэпер попала в скандал с дрифтом на Софийской площади в Киеве. Фокус разбирался, как скандальный дрифт на площади обнажил предрассудки украинского общества.