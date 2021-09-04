"Залишилося вимити стару кімнату": alyona alyona завершила переїзд до хлопця (фото)

За словами виконавиці, вона зрозуміла, що Денис — це та людина, з яким їй хочеться жити довго і щасливо.

Український реп-виконавиця alyona alyona з'їхалася зі своїм хлопцем Денисом. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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За словами виконавиці, вперше в її житті переїзд складається з трьох етапів:

Перевезення речей до хлопця

перевезення речей в Боришівку

перевезення частини обладнання в офіс

Останнім етапом стане приїзд в стару кімнату, "вимити її і подякувати за все, що в ній відбувалося".

"І хоча я вже живу в Дениса, частина моїх речей залишається на старій квартирі. Як цікаво, рік тому я переїхала на вулицю Січових Стрільців, як раз в день оголошення карантину в столиці. Коли я туди переїжджала, я думала про те, що я перебуваю в ста метрах від клубу Atlas і зі свого вікна буду бачити афіші концертів. Думала, що обов'язково буду ходити на виступи і надихатися творчістю інших. Але склалося так, що за рік проживання там, я не відвідала жоден концерт ", — пише alyona alyona.

Також реперка розповіла, що перший ранок в статусі людини, який живе з хлопцем було дуже приємним. Вона зрозуміла, що Денис — це та людина, з яким їй хочеться жити довго і щасливо.

Відзначимо, що обличчя молодої людини alyona alyona не показує.

Нагадаємо, в Харкові з'являлися сітілайти "з легкими" реп-виконавиця alyona alyona. Проєкт присвячений проблемі раку в Україні.

Нещодавно реперка потрапила в скандал з дрифтом на Софійській площі в Києві. Фокус розбирався, як скандальний дрифт на площі оголив забобони українського суспільства.