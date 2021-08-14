Зважили Олену. Як скандальний дрифт на Софійській оголив забобони українського суспільства

В агресії завжди є привід і причина. Перше досить часто не стосується іншого. Уявіть що сусід, вивантажуючи щось з автомобіля, перегородив вам вхід у під'їзд. Більшість людей в такій ситуації проявлять невдоволення, але скандалити не стануть.

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Однак, якщо це той самий сусід за стінкою, у якого вічно йде ремонт і цілими днями не замовкає дриль, стримати негативні емоції буде набагато важче. Ми схильні оцінювати чужі вчинки, виходячи із симпатії або антипатії, яку відчуваємо до людей, які вчинили їх.

Одна й та ж сама дія може здатися помилкою, яку можна пробачити, приємної нам людини, дрібним проступком байдужої або безсовісно цинічним злочином дратівної.

Ось вам свіжий приклад. 10 серпня в Києві біля Софійського собору знімали рекламний ролик для напоїв Red Bull. Для зйомок прямо в пішохідній зоні влаштували автомобільний дрифт.

Зрештою, організатори не просто заважали тим, хто гуляв у той день у центрі столиці, а й залишили потворні сліди на плитці, від яких, за словами очевидців, так і не вдалося повністю позбутися.

Користувачів соцмереж це обурило, виробникам напоїв довелося публічно вибачитися перед громадськістю. Однак, хвиля максимально жорсткого хейту обрушилася чомусь не на них, а на співачку Alyona Alyona, яка брала участь в зйомках як запрошена зірка. До речі, там були й інші публічні люди — чемпіон України з дрифту Олександр Гринчук, ірландський дрифтер Конор Шанахан і спортивний журналіст Віталій Волочай.

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Однак образи з переходом на особистості в найбільш принизливій формі дісталися саме співачці. Вона майже відразу дала публічні роз'яснення про те, що спочатку покладалася на сумлінність організаторів дрифту, не знала про недоліки, які вони допустили, була впевнена, що все узгоджено з міською владою тощо. Не допомогло.

Ненависть полилася на неї в соціальних мережах нестримним потоком. Особливо відзначився колишній радник президента Порошенка і міністра оборони Полторака Юрій Бірюков. Він розмістив фотографію співачки в купальнику з підписом "Пішов гуглити, хто це таке. Еммм… Ні, я не знаю як вам це розбачити. А мучитися на самоті я не хочу". Очевидно, йшлося про статуру Alyona Alyona. Більшість користувачів відгукнулися на цей посил із непідробним ентузіазмом, деякі навіть додавали в коментарях фотографії свині.

Те, що обурення з приводу несанкціонованого дрифту поблизу історико-архітектурного пам'ятника, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО так швидко перетворилося на висміювання нестандартних жіночих форм, здається дивним тільки на перший погляд.

Фетшеймінг (прагнення принижувати людей за те як виглядають їхні тіла) у наших реаліях явище настільки поширене, що більшість щиро вважає його нормою.

Причому, якщо чоловікові наше суспільство ще може пробачити зайві кілограми, визнавши, що вони компенсуються якимись талантами, чарівністю і розумом, то жінці їх точно не пробачать. У всякому разі тій, яка дозволяє собі публічність і часто з'являється в об'єктивах відео і фото камер.

Вона на загальну думку повинна соромитися свого тіла, намагатися всіляко його приховати, якщо вже не виходить схуднути і бути "як всі нормальні селеби".

Їй точно не можна з'являтися на світських заходах і в кліпах в обтислих нарядах і викладати в мережу фото в купальнику. Тобто не можна того, що давно і з великим успіхом робить Alyona Alyona.

Не так давно вона навіть знялася в рекламі спідньої білизни. Важко сказати чого в цьому більше — щирого прояву людської позиції або бажання зірвати хайп на хвилі популярності ідей бодіпозитиву.

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Однак очевидно, що Alyona Alyona поки єдина українська знаменитість, якій вистачає сміливості відкрито слідувати цим ідеям. Це передбачувано викликає різкий осуд більшості, що керується стереотипними патріархальними уявленнями про те як повинна виглядати жінка.

Все це до болю схоже на часи пізньорадянських партійно-комсомольських зборів і товариських судів, у процесі яких "білі ворони", які відбилися від колективу піддавалися "ідеологічному опрацюванню" на предмет відповідності загальноприйнятим стандартам, що регулює буквально всі аспекти життя, враховуючи зовнішній вигляд, який здавався непорушним. Того, хто наважувався його порушити публічно, соромили і висміювали.

Обговорюючи недоліки або проступки такої людини, як підтвердження звинувачень, обов'язково згадували, що вона навіть виглядає не так як треба. А як треба, звичайно, знали всі й сперечатися тут було ні з чим. У цьому сенсі хейтери Alyona Alyona поводяться зовсім по-радянськи.

Психологи, як правило, пов'язують фет шеймінг із власними комплексами і страхами агресорів. Шеймер знає або не усвідомлено відчуває, що й сам не повною мірою відповідає загальноприйнятому образу "правильної людини". Боїться, що через це його уріжуть в якихось соціальних можливостях, тому для контрасту хоче звернути увагу навколишніх на того, хто ще далі від "ідеалу".

І якщо раптом у поле зору потрапляє дехто, максимально далекий від стандарту, але зовсім цим не засмучений, не боїться уваги і взагалі не вважає що з ним / із нею щось не так, хвилі агресії не уникнути.

Симпатизувати Alyona Alyona ніхто, звичайно, не зобов'язаний — як кому подобається. І по честі кажучи, публічній особі, дійсно, варто було б упевнитися в соціальній коректності проєкту, перш, ніж брати в ньому участь.

Незалежно від статі, кількості кілограмів, кольору волосся, сексуальної орієнтації та інших особливостей. У цьому можна дорікнути не тільки її саму, а й наприклад, чемпіона України з дрифту або спортивного журналіста. Однак, на жодного з них мережева громадськість не накидалася з такою злобою.

Тож, цілком очевидно, ми маємо справу з подвійними стандартами. Поява на зйомках, організатори яких, не проявили належної поваги, до об'єкта, що має культурно-історичну цінність, не більше ніж привід.

Справжня причина агресії, напевно, полягає в тому, що власне фактом свого існування ця співачка спростовує стереотипні уявлення про те, якою має бути жінка, щоб досягти успіху в Україні.