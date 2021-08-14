Взвесили Алену. Как скандальный дрифт на Софийской обнажил предрассудки украинского общества

У агрессии всегда есть повод и причина. Первое довольно часто не имеет отношения ко второму. Представьте что сосед, выгружая что-то из автомобиля, преградил вам вход в подъезд. Большинство людей в такой ситуации проявят недовольство, но скандалить не станут.

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Однако, если это тот самый сосед за стенкой, у которого вечно идет ремонт и целыми днями не умолкает дрель, сдержать негативные эмоции будет гораздо труднее. Мы склонны оценивать чужие поступки, исходя из симпатии или антипатии, которую испытываем к совершившим их людям.

Одно и то же действие может показаться простительной оплошностью приятного нам человека, мелким проступком безразличного или бессовестно циничным преступлением раздражающего.

Вот вам свежий пример. 10 августа в Киеве у Софийского собора снимали рекламный ролик для напитков Red Bull. Для съемок прямо в пешеходной зоне устроили автомобильный дрифт.

В итоге, организаторы не просто доставили неудобства тем, кто гулял в тот день по центру столицы, но и оставили уродливые следы на плитке, от которых, по словам очевидцев, так и не удалось полностью избавиться.

Пользователей соцсетей это возмутило, производителям напитков пришлось принести публичные извинения общественности. Однако, волна максимально жесткого хейта обрушилась почему-то не на них, а не певицу Alyona Alyona, участвовавшую в съемках в качестве приглашенной звезды. К слову, там были и другие публичные люди – чемпион Украины по дрифту Александр Гринчук, ирландский дрифтер Конор Шанахан и спортивный журналист Виталий Волочай.

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Однако оскорбления с переходом на личности в самой унизительной форме достались именно певице. Она почти сразу дала публичные разъяснения о том, что изначально полагалась на добросовестность организаторов дрифта, не знала о недочетах, которые они допустили, была уверена, что все согласовано с городскими властями и т. д. Не помогло.

Ненависть полилась на нее в социальных сетях неудержимым потоком. Особенно отличился бывший советник президента Порошенко и министра обороны Полторака Юрий Бирюков. Он разместил фотографию певицы в купальнике с подписью "Пошел гуглить, кто это такое. Эммм… Нет, я не знаю как вам это развидеть. А мучиться в одиночестве я не хочу". Очевидно, речь шла о телосложении Alyona Alyona. Многие пользователи отозвались на этот посыл с неподдельным энтузиазмом, некоторые даже добавляли в комментариях фотографии свиньи.

То что возмущение по поводу несанкционированного дрифта вблизи историко-архитектурного памятника, находящегося под защитой ЮНЕСКО так быстро превратилось в высмеивание нестандартных женских форм, кажется странным только на первый взгляд.

Фетшейминг (стремление унижать людей за то как выглядят их тела) в наших реалиях явление настолько распространенное, что большинство искренне считает его нормой.

Причем, если мужчине наше общество еще может простить лишние килограммы, признав, что они компенсируются какими-то талантами, обаянием и умом, то женщине их точно не простят. Во всяком случае той, которая позволяет себе публичность и часто оказывается в объективах видео и фото камер.

Она по общему мнению должна стыдиться своего тела, стараться всячески его скрыть, раз уж не получается похудеть и быть "как все нормальные селебы".

Ей точно нельзя появляться на светских мероприятиях и в клипах в облегающих нарядах и выкладывать в сеть фото в купальнике. То есть нельзя того, что давно и с большим успехом делает Alyona Alyona.

Не так давно она даже снялась в рекламе нижнего белья. Трудно сказать чего в этом больше – искреннего проявления человеческой позиции или желания сорвать хайп на волне популярности идей бодипозитива.

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Однако очевидно, что Alyona Alyona пока единственная украинская знаменитость, которой хватает смелости открыто следовать этим идеям. Это предсказуемо вызывает резкое осуждение большинства, руководствующегося стереотипными патриархальным представлениями о том как должна выглядеть женщина.

Все это до боли похоже на времена позднесоветских партийно-комсомольских собраний и товарищеских судов, в ходе которых отбившиеся от коллектива "белые вороны" подвергались "идеологической проработке" на предмет соответствия общепринятым стандартам, регулирующим буквально все аспекты жизни, включая внешний вид, казался незыблемым. Того кто решался его нарушить публично срамили и высмеивали.

Обсуждая недостатки или проступки такого человека, в качестве подтверждения обвинений, обязательно упоминали, что он даже выглядит не так как надо. А как надо, конечно, знали все и спорить тут было не с чем. В этом смысле хейтеры Alyona Alyona ведут себя совершенно по-советски.

Психологи, как правило, связывают фет шейминг с собственными комплексами и страхами агрессоров. Шеймер знает или не осознанно чувствует, что и сам не вполне соответствует общепринятому образу "правильного человека". Боится, что из-за этого его урежут в каких-то социальных возможностях, поэтому для контраста хочет обратить внимание окружающих на того, кто еще дальше от "идеала".

И если вдруг в поле зрения попадает некто, максимально далекий от стандарта, но вовсе этим не опечаленный, не боящийся внимания и вообще не считающий что с ним/с ней что-то не так, волны агрессии не избежать.

Симпатизировать Alyona Alyona никто, конечно, не обязан — дело вкуса. И по чести говоря, публичной личности, действительно, следовало бы удостоверится в социальной корректности проекта, прежде, чем принимать в нем участие.

Вне зависимости от пола, количества килограммов, цвета волос, сексуальной ориентации и прочих особенностей. В этом можно упрекнуть не только ее саму, но и к примеру, чемпиона Украины по дрифту или спортивного журналиста. Однако, ни одного из них сетевая общественность не набрасывалась с такой злобой.

Так что, вполне очевидно, мы имеем дело с двойными стандартами. Появление на съемках, организаторы которых, не проявили должного уважения, к объекту, имеющему культурно-историческую ценность, не более чем повод.

Настоящая причина агрессии, наверняка, заключается в том, что самим фактом своего существования эта певица опровергает стереотипные представления о том, какой должна быть женщина, чтобы достичь успеха в Украине.