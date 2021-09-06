По цене квартиры: Louis Vuitton представил брендированный велосипед за $29 тысяч

Каждый велосипед создан вручную, а его отделка отсылает к истории бренда.

Компания Louis Vuitton, специализирующаяся на выпуске предметов роскоши, добралась до велосипедов и выпустила в сотрудничестве с парижской мануфактурой Maison Tamboite двухколесное брендированное транспортное средство, которое показала в рекламном ролике на своем канале в YouTube.

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Как и следовало ожидать, байки покрыты монограммами Louis Vuitton и обтянуты кожей. Что еще более предсказуемо, так это их цена. Стоимость одного велосипеда – 22 тысячи евро ($ 28 900).

"Будучи символом парижского шика, велосипед Louis Vuitton идеально подходит для двухколесных городских приключений или прогулок по сельской местности, приглашая каждого любознательного велосипедиста, новичка или опытного, исследовать горизонты, с комфортом извилистую любую местность. Велосипед украшен фирменными знаками Дома, в том числе цветочной цепью Monogram и переплетенной рамой в форме LV. Повсюду видны дополнительные отсылки к наследию Louis Vuitton, в том числе кожаное седло, руль и багажник", – говорится в описании к видео, на котором представлены велосипеды.

Городские велосипеды от Louis Vuitton с хромированными элементами выполнены в двух стилях: со скошенной рамой и закрытой. От вида рамы зависит и их высота. Так, байки со скошенной рамой предназначены для тех, чей рост составляет 150-165 см, а с закрытой рассчитаны на людей ростом от 165 до 180 см. Кроме того, в первом варианте есть багажник, а во втором – корзина спереди. Рама изготовлена ​​из нержавеющей стали с литыми проушинами, а детали отполированы и хромированы. Каждый байк оснащен GPS-трекером.

Каждый велосипед собран вручную, а инициалы LV есть даже на педалях. Транспортные средства представлены в синем, красном, черном, желтом и других цветах.

Maison Tamboite, с которым сотрудничал Louis Vuitton, – это бутик-производитель городских велосипедов, расположенный в 12-м округе Парижа. В нем работает уже четвертое поколение мастеров. Их изделия очень любит французская элита, и один из таких велосипедов был у Эдит Пиаф.

Отметим, что велосипед от Louis Vuitton все же получился дешевле, чем сумочка от него же в виде самолета, цена которой – $39 тысяч.

Напомним, недавно упомянутый бренд создал мужскую коллекцию одежды с использованием 3D-принтера.