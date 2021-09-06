За ціною квартири: Louis Vuitton представив брендований велосипед за $29 тисяч

Кожен велосипед створений вручну, а його обробка відсилає до історії бренду.

Компанія Louis Vuitton, що спеціалізується на випуску предметів розкоші, дісталася до велосипедів і випустила у співпраці з паризькою мануфактурою Maison Tamboite, двоколісний брендований транспортний засіб, який показала в рекламному ролику на своєму каналі в YouTube.

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Як і варто було очікувати, байки покриті монограмами Louis Vuitton і обтягнуті шкірою. Що ще більш передбачувано, то це їхня ціна. Вартість одного велосипеда — 22 тисячі євро ($28 900).

"Будучи символом паризького шику, велосипед Louis Vuitton ідеально підходить для двоколісних міських пригод або прогулянок по сільській місцевості, запрошуючи кожного допитливого велосипедиста, новачка або досвідченого, досліджувати горизонти, з комфортом звивисту будь-яку місцевість. Велосипед прикрашений фірмовими знаками Будинку, зокрема квітковим ланцюгом Monogram і переплетеною рамою у формі LV. Усюди видно додаткові відсилання до спадщини Louis Vuitton, зокрема шкіряне сідло, кермо і багажник", — йдеться в описі до відео, на якому представлені велосипеди.

Міські велосипеди від Louis Vuitton з хромованими елементами виконані у двох стилях: зі скошеною рамою і закритою. Від виду рами залежить і їхня висота. Так, байки зі скошеною рамою призначені для тих, чий зріст становить 150-165 см, а із закритою розраховані на людей зростом від 165 до 180 см. Крім того, у першому варіанті є багажник, а в другому — корзина спереду. Рама виготовлена ​​з нержавілої сталі з литими вушками, а деталі відполіровані і хромовані. Кожен байк оснащений GPS-трекером.

Кожен велосипед зібраний вручну, а ініціали LV є навіть на педалях. Транспортні засоби представлені в синьому, червоному, чорному, жовтому та інших кольорах.

Maison Tamboite, з яким співпрацював Louis Vuitton, — це бутик-виробник міських велосипедів, розташований у 12-му окрузі Парижа. У ньому працює вже четверте покоління майстрів. Їхні вироби дуже любить французька еліта, і один з таких велосипедів був в Едіт Піаф.

Зазначимо, що велосипед від Louis Vuitton усе ж вийшов дешевшим, ніж сумочка від нього ж у вигляді літака, ціна якої — $39 тисяч.

Нагадаємо, нещодавно згаданий бренд створив чоловічу колекцію одягу з використанням 3D-принтера.