58-летнюю Деми Мур заметили в Венеции в компании молодого незнакомца

Мужчина присоединился к Деми Мур ближе к обеду, и они продолжили прогулки по Венеции уже вдвоем.

Американская актриса Деми Мур появилась в Венеции в компании молодого блондина, и папарацци не упустили возможность запечатлеть пару. После попадания снимков в Сеть в СМИ поползли слухи о возможном романе знаменитости с парнем, который визуально намного моложе ее, пишет Page Six.

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58-летняя Мур продемонстрировала свои подтянутые ноги в комбинезоне с рисунком, который она дополнила белым пиджаком и мятно-зелеными босоножками на платформе. У нее в руках была маленькая белая сумочка.

Молодой человек присоединился к Мур ближе к обеду. Они о чем-то оживленно беседовали, прогуливаясь, и Деми выглядела расслабленной и веселой.

Имя незнакомца папарацци узнать не удалось. Однако они не исключают, что это может быть не новый бойфренд звезды, а просто ее друг, с которым она встретилась на отдыхе.

[ + – ] Деми Мур улыбалась и выглядела веселой рядом с таинственным незнакомцем

В последнее время Мур наслаждается Средиземным морем: в июле она провела время в Греции, чтобы присутствовать на крестинах своей крестницы Адриани Зои, рожденной Андреа и Афанасией Стеггу. В поездке ее сопровождала дочь Румер. Их заметили во время обеда в модном ресторане Nammos на Миконосе.

Ранее Деми вместе со всеми тремя дочерьми, рожденными в браке с Брюсом Уиллисом, появилась в рекламе купальников, продемонстрировав, что все еще остается в отличной форме.

Что касается личной жизни, то после двух неудачных браков, с Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером, она сейчас одна. При этом актриса признается, что не особо страдает от одиночества. Ее лучшими друзьями стали собаки, которых у нее на данный момент девять.