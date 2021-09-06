58-річну Демі Мур помітили у Венеції у компанії молодого незнайомця

Чоловік приєднався до Демі Мур ближче до обіду, і вони продовжили прогулянки по Венеції вже вдвох.

Американська акторка Демі Мур з'явилася у Венеції в компанії молодого блондина, і папараці не впустили можливість сфотографувати пару. Після потрапляння знімків у мережу в ЗМІ поповзли чутки про можливий роман знаменитості з хлопцем, який візуально набагато молодший за неї, пише Page Six.

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58-річна Мур продемонструвала свої підтягнуті ноги в комбінезоні з малюнком, який вона доповнила білим піджаком і м'ятно-зеленими босоніжками на платформі. У неї в руках була маленька біла сумочка.

Молодик приєднався до Мур ближче до обіду. Вони про щось жваво розмовляли, прогулюючись, і Демі виглядала розслабленою і веселою.

Ім'я незнайомця папараці дізнатися не вдалося. Однак вони не заперечують, що це може бути не новий бойфренд зірки, а просто її друг, з яким вона зустрілася на відпочинку.

[ + – ] Демі Мур посміхалася і виглядала веселою поруч із таємничим незнайомцем

Останнім часом Мур насолоджується Середземним морем: у липні вона провела час у Греції, щоб бути присутньою на хрестинах своєї хрещениці Адріані Зої, народженій Андреа й Афанасія Стеггу. У поїздці її супроводжувала дочка Румер. Їх помітили під час обіду в модному ресторані Nammos на Міконосі.

Раніше Демі разом з усіма трьома дочками, народженими в шлюбі з Брюсом Віллісом, з'явилася в рекламі купальників, продемонструвавши, що все ще залишається у відмінній формі.

Що стосується особистого життя, то після двох невдалих шлюбів, із Брюсом Віллісом та Ештоном Кутчером, вона зараз одна. При цьому акторка зізнається, що не особливо страждає від самотності. Її кращими друзями стали собаки, яких у неї наразі дев'ять.